Justin de Haas opina sobre Otamendi, Van Dijk, Mestalla...

Justin de Haas ya llegado para comandar la zaga del Valencia CF en la temporada 26/27. El espigado central holandés aterriza en una plantilla en la que por el momento le esperan otros defensas como Tárrega, Copete, Diakhaby o Cenk. Unas horas de arrancar formalmente la pretemporada a las órdenes de Carlos Corberán, el ex del Famaliçao ha vuelto a dar sus impresiones sobre diversas cuestiones de su estilo, el club y su historia.

Sobre la ciudad de Valencia, volvió a recordar lo que dijo en rueda de prensa: “Estuve de vacaciones, pero fue bueno venir un poco antes, una semana/semana y media antes para familiarizarme con las instalaciones, conocer a los entrenadores, acostumbrarme a la vida de aquí, adaptarme a la temperatura y prepararme. Conozco la ciudad y es muy bonita. La gente es muy amable, tanto dentro como fuera del club. Así que es muy buena primera impresión”.

Posición y referentes

Al holandés le preguntaron por su posición y estilo. "Soy central, zurdo. Tengo buen manejo del balón, soy muy bueno en el pase, me gusta defender, soy bueno en los duelos y soy fuerte. Puedo marcar goles y me gusta eso”, dijo muy seguro. Sobre el exvalenciansita Otamendi, uno de los mejores centrales de la historia del club, recordó que jugó contra él cuando el argentino estaba en el Benfica. “Me gusta mucho ver jugar a Van Dijk. Es uno de los mejores centrales de los Países Bajos y, quizás, del mundo. Pero me gusta tomar lo mejor de diferentes centrales e intentar aprender de ellos”, añadió.

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Otamendi, durante el Barça-Benfica. / REUTERS

Mestalla y el Nou Mestalla

El defensa no duda en destacar el peso de Mestalla tanto sobre el equipo como sobre los rivales que lo visitan y es que llega justo a tiempo para disfrutar de su atmósfera la que será su última temporada en funcionamiento. “Por suerte, podré jugar aquí en el Mestalla en su último año para vivir la experiencia. He oído muchas historias increíbles que han pasado aquí y tengo muchas ganas de jugar en Mestalla. Cuando juegas en otro club es muy difícil jugar aquí por la presión de la afición valencianista y por el gran apoyo que le dan a sus jugadores. Es una gran afición”, afirmó con rotundidad. Sobre el Nou Mestalla, asegura que le parece "impresionante" tras verlo en fotos y vídeos.