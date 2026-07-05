El Valencia CF arranca los entrenamientos en Paterna cojo en una posición

El Valencia CF 26/27 echa a rordar este lunes 6 de julio en Paterna con el primer entrenamiento de campo de la pretemporada. Carlos Corberán y el balón entran en escena después de tres días de pruebas médicas y tests de esfuerzo entre la ciudad deportiva y el Hospital IMED. Ha llegado la hora de empezar a preparar el debut oficial en LaLiga del próximo 16 de agosto contra el Real Betis en Mestalla. El objetivo es llegar a esa primera jornada del campeonato liguero en las mejores condiciones posibles.

El equipo arranca este lunes su primer entrenamiento de campo de la pretemporada con una única cara nueva en la plantilla: Justin de Haas. En los próximos días está previsto que se incorporen el resto de refuerzos del verano (Guido Rodríguez, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato), así como los internaciones Javi Guerra y Stole Dimitrievski. El centrocampista malí disfruta de unos días extra de vacaciones y ultima el visado para viajar a València. Por su parte, el japonés aterrizará en la ciudad a principios de esta semana.

Juanma Romero

Al igual que Javi Guerra, quién pudo debutar con la selección española contra Irak en Riazor, y Stole Dimitrievski, que jugó amistosos de preparación con Macedonia del Norte, Dieng ha dispuesto de días extra de descanso al haber acabado más tarde la temporada oficial con el equipo nacional.

La actual plantilla

En el momento que se incorporen los internacionales y los fichajes, Corberán tendrá a sus órdenes a los porteros Dimitrievski y Rivero (se quiere su salida para liberar una ficha ante el atasco en la operación salida), los defensas Tárrega, De Haas, Gayà y Jesús Vázquez, los centrocampistas Guido, Dieng, Pepelu, Javi Guerra, Ugrinic y Almeida, los extremos Sato, Rioja y Danjuma, los delanteros Hugo Duro y Umar Sadiq, así como los dos futbolistas que no entran en los planes de Corberán: Raba y Santamaría. Los lesionados Diakhaby, Copete, Foulquier y Diego López trabajarán al margen.

Justin de Haas y Gayà, saludándose / VCF

Los canteranos

También formarán parte del primer entrenamiento los diez canteranos en dinámica de primer equipo que han pasado revisión médica: los porteros Raúl Jiménez y Vicent Abril, los defensores Miguel Monferrer, Rubo Iranzo y Rodrigo Gamón, los centrocampistas Aaron Mayol y Lucas Núñez, el mediapunta Víctor Jr. (su cesión al Real Valladolid es inminente), el extremo David Otorbi y el delantero centro Mario Domínguez. La lista no es cerrada y en función de las necesidades, Corberán podría echar mano de más canteranos.

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A falta de refuerzos

El Valencia echará a rodar cojo en una posición: el lateral derecho. Reforzar el carril del '2' se ha convertido en la prioridad del mercado después de cerrar la continuidad de Guido. El club trabaja para cerrar el fichaje de Thomas Meunier. Mientras tanto, Corberán ha tenido que echar mano de jugadores de banda derecha como Gamón y Monferrer, así como el también polivalente Rubo. El club trabaja para firmar al menos un extremo y peina el mercado de los centrales, los segundos delanteros y los porteros (todavía falta firma uno segundo que acompañe a Dimitrievski). Queda mucho trabajo en el campo y en los despachos.