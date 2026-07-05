El Venezia se cubre las espaldas con Thierry Rendall después de su marcha del Valencia CF

Thierry Rendall ya es nuevo jugador del Venezia. El lateral derecho portugués ha sido anunciado por el conjunto italiano después de poner fin a una etapa de siete años en el Valencia CF, club al que llegó siendo una apuesta de futuro y del que se marcha tras una trayectoria tan larga como irregular.

El defensa aterriza en Italia como agente libre y abre una nueva etapa en la Serie A con el objetivo de recuperar continuidad, sensaciones y protagonismo. El Venezia incorpora a un futbolista con experiencia en LaLiga, internacional en categorías inferiores con Portugal y todavía en una edad competitiva, pero lo hace con prudencia: contrato de una temporada y opción a un segundo año si se cumplen determinados objetivos de participación.

Esa fórmula resume bien el contexto de la operación. El Venezia ve una oportunidad de mercado en Thierry Rendall, pero también se protege ante el historial físico reciente del jugador. No se trata de una apuesta sin condiciones, sino de un movimiento calculado: si el lateral responde sobre el campo y mantiene regularidad, el vínculo podrá ampliarse; si las lesiones vuelven a condicionar su rendimiento, el club italiano no quedará atado a un compromiso largo.

Una etapa marcada por las lesiones en Mestalla

Thierry llegó al Valencia CF en 2019 procedente del Sporting de Portugal. Lo hizo con cartel de lateral moderno, potente, profundo y con margen de crecimiento. Durante su paso por Mestalla dejó momentos de buen nivel, especialmente cuando consiguió enlazar partidos y explotar su capacidad física por la banda derecha.

Sin embargo, su recorrido en el Valencia nunca terminó de asentarse de forma definitiva. Su etapa estuvo marcada por los altibajos, por la falta de continuidad y, sobre todo, por las lesiones. Cada vez que parecía cerca de consolidarse como una pieza estable, un problema físico frenaba su progresión y obligaba al equipo a buscar soluciones alternativas en el lateral.

Thierry, en el momento de la primera parte en que cayó lesionado en Son Moix / VCF Media

Esa irregularidad acabó pesando en su valoración deportiva. Thierry tuvo tramos en los que fue un futbolista útil, intenso y con recorrido, pero también largas fases de ausencia que impidieron ver una versión sostenida en el tiempo. En un Valencia acostumbrado en los últimos años a vivir entre urgencias deportivas y ajustes económicos, su caso terminó siendo el de un jugador con condiciones, pero sin la continuidad necesaria para convertirse en indiscutible.

Una oportunidad con red en Italia

Para el Venezia, su fichaje encaja dentro de una lógica muy concreta. El club suma un lateral con experiencia en una de las grandes ligas europeas, sin pagar traspaso y con una estructura contractual flexible. Thierry, por su parte, encuentra un destino donde puede relanzar su carrera lejos de Mestalla y demostrar que todavía puede ofrecer rendimiento al máximo nivel.

La clave estará en su físico. Si logra dejar atrás los problemas que condicionaron su última etapa en el Valencia CF, el Venezia puede haber incorporado a un futbolista de buen nivel competitivo para su banda derecha. Si no lo consigue, la duración del contrato reduce el riesgo de la operación.

Por eso el movimiento se entiende mejor desde la prudencia que desde la euforia. El Venezia apuesta por Thierry Rendall, pero lo hace cubriéndose las espaldas. Un año garantizado, un segundo condicionado.

Tras los pasos de Nani y Cheryshev

Thierry Rendall no será el primer futbolista con pasado valencianista que vista la camiseta del Venezia. De hecho, se convierte en el tercer jugador que llega al club italiano después de haber pasado por el Valencia CF.

Denis Cheryshev posa con sus nuevos colores. / Rafael Esteve

Antes lo hicieron Nani y Denis Cheryshev, dos nombres reconocibles para la afición de Mestalla que también encontraron acomodo en el Venezia tras sus respectivas etapas en el club valencianista. Ahora es Thierry quien sigue ese camino, con una situación distinta pero con un objetivo parecido: abrir una nueva etapa lejos del Valencia y recuperar protagonismo en Italia.

El lateral portugués se suma así a una pequeña conexión entre Mestalla y Venecia que ya empieza a tener historia propia. Para Thierry, el reto es claro: convertir una oportunidad condicionada en un nuevo punto de partida.