“Cavani siempre tiene las puertas abiertas para volver”

Edison Cavani vuelve a estar en el mercado. Apenas unos días después de anunciar su salida de Boca Juniors, el exfutbolista del Valencia CF ya protagoniza los primeros rumores sobre su futuro, aunque por ahora ha optado por cambiar el césped por la arena.

El delantero uruguayo, de 39 años, rescindió su contrato la semana pasada al conocer que no entraba en los planes del nuevo técnico, Rodolfo Arruabarrena. Su despedida llegó con un emotivo mensaje dirigido a la afición xeneize, en el que agradeció el cariño recibido y reconoció que las lesiones le impidieron rendir al nivel que esperaba.

Danubio le abre la puerta: “Esta es su casa”

Aunque en los últimos días se ha especulado incluso con una posible retirada, desde Uruguay ya han dejado claro que todavía sueñan con verlo sobre un terreno de juego.

El director deportivo de Danubio, el club donde comenzó su carrera profesional, lanzó un mensaje directo al atacante que no ha pasado desapercibido:

Su casa siempre tiene las puertas abiertas y el desayuno servido donde desayunan todos los jugadores Gustavo Matosas — Director deportivo Danubio FC

La declaración refleja el deseo del conjunto uruguayo de convencer a Cavani para regresar al club donde debutó antes de iniciar una brillante trayectoria que le llevó por Palermo, Nápoles, PSG, Manchester United, Valencia CF y Boca Juniors.

Por el momento no existen negociaciones, pero el propio entorno del futbolista mantiene que su prioridad pasa primero por recuperarse físicamente antes de decidir si continúa jugando o pone punto final a su carrera.

Cavani en un partido con Boca Juniors / EFE

Una lesión que marcó el final de su etapa en Boca

El gran enemigo de Cavani durante los últimos meses ha sido una compleja lesión lumbar. El delantero ha convivido con una hernia y diversas molestias en la espalda que le impidieron competir con regularidad durante la última etapa de su aventura en Boca.

Ese problema físico terminó condicionando su rendimiento y también su protagonismo dentro del equipo argentino, hasta el punto de precipitar una salida anticipada pese a que todavía le restaban meses de contrato. Diversos especialistas consideran que se trata de una lesión delicada, cuyo tratamiento requiere tiempo y una recuperación progresiva antes de volver a competir al máximo nivel.

En Valencia también quedó el recuerdo de un futbolista que, pese a disputar solo una temporada en Mestalla, dejó destellos de la calidad. Llegó en el verano de 2022 como uno de los fichajes más ilusionantes de la era reciente del club, firmó cinco goles en una campaña complicada para el conjunto valencianista y, un año después, puso rumbo a Boca para cumplir uno de los grandes sueños de su carrera.

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Ahora, con el mercado abierto y su futuro todavía sin resolver, Cavani vuelve a ser protagonista. Y, por lo que parece, pretendientes no le van a faltar.