Comunicado oficial del Valencia sobre Carlos Corberán

Ya es oficial la renovación de Carlos Corberán. El club ha anunciado a través de un comunicado la renocación del entrenador hasta junio de 2028. El club ha prorrogado el contrato del entrenador por un año más, "una decisión que busca consolidar los cimientos del proyecto deportivo con la convicción de que es la persona idónea para liderar el crecimiento del equipo en las próximas temporadas", según argumenta el conjunto valencianista.

El técnico sigue así al frente del proyecto, con el "pleno respaldo del presidente Kiat Lim , así como del director ejecutivo de Football, Ron Gourlay" después de haber dirigido al equipo en 67 partidos oficiales desde su llegada en diciembre de 2024 . Tras prorrogar su contrato hasta 2028, él y su cuerpo técnico afrontarán los retos de las próximas temporadas con la mayor responsabilidad, compromiso y entusiasmo. El objetivo es mejorar los resultados, tal y como han dejado claro los jugadores antes de incorporarse a la pretemporada.

Comunicado oficial

El Valencia CF ha llegado a un acuerdo para la renovación de nuestro entrenador, Carlos Corberán , hasta 2028.

El club ha prorrogado el contrato del entrenador por un año más, una decisión que busca consolidar los cimientos del proyecto deportivo con la convicción de que Carlos Corberán es la persona idónea para liderar el crecimiento del equipo en las próximas temporadas.

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, iniciará su segunda pretemporada con el equipo / VCF Media

Esta decisión cuenta con el pleno respaldo del presidente Kiat Lim , así como del director ejecutivo de Football, Ron Gourlay , y refleja el compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con una visión tanto para el presente como para el futuro, para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y competir por objetivos más ambiciosos.

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Carlos Corberán (Cheste, 07/04/1983) ha dirigido al Valencia CF en 67 partidos oficiales desde su llegada en diciembre de 2024 y, tras prorrogar su contrato con el Club hasta 2028, él y su cuerpo técnico afrontarán los retos de las próximas temporadas con la mayor responsabilidad, compromiso y entusiasmo.