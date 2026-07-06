Guido se incorpora a la pretemporada del Valencia CF: así fue su llegada

Guido Rodríguez ya es uno más en la ciudad deportiva de Paterna. El nuevo jugador del Valencia CF se ha incorporado esta mañana a la pretemporada del equipo después de que el club hiciera oficial su fichaje el pasado viernes por dos temporadas (2028) más un año opcional. Con SUPER de testigo, el argentino ha llegado a las instalaciones blanquinegras para ponerse a las órdenes de Carlos Corberán y llegar en las mejores condiciones al debut oficial en LaLiga contra el Real Betis en Mestalla.

Guido continúa en el Valencia CF gracias a la apuesta económica (ahora sí) del club y el empeño deportivo de Corberán. El técnico siempre dejó claro desde la primera reunión de planificación del mes de marzo en Paterna junto a Kiat Lim y el propio Gourlay la necesidad de asegurarse la continuidad del argentino. Desde entonces, el club se mostró decidido a llegar hasta el final para que Guido se convirtiera en la piedra angular del proyecto de la temporada 26/27.

Un fichaje esperado

Corberán tenía claro que era Guido o Guido. La prueba es que el club no tenía plan B al argentino. El club conocía la situación deportiva de otros mediocentros, pero no había activado ninguna vía.

Noticias relacionadas

GUIDO RODRÍGUEZ FIRMA POR EL VALENCIA CF / VCF

Gourlay y Corberán asumieron desde un primer instante que el perfil del argentino era el ideal para liderar el centro del campo del equipo la próxima temporada gracias a su jeraquía, experiencia y conocimiento del vestuario y LaLiga española. El técnico nunca tuvo dudas. Habló con el futbolista, lo cuidó y siempre le hizo ver que sería referencial para el equipo. Como así será. El club nunca perdió la esperanza en el acuerdo económico e insistió al jugador en la voluntad de construir un proyecto ambicioso en torno a él que luche por objetivos europeos, como trasladó Gourlay a los agentes del futbolistas durante las primeras reuniones del mes de abril. Todo lo demás jugaba a favor del Valencia. El argentino es feliz en la ciudad con su familia y siente el reconocimiento del club, así como el cariño de sus compañeros y aficionados. La prueba es que el Valencia ha seguido presente en las redes sociales del futbolista durante el verano.