El hermano de Ezequiel Garay busca equipo

El hermano de Ezequiel Garay, Benjamín, busca nuevo equipo. El defensa no continuará la temporada 2026-27 en el Pontevedra CF, según informó este lunes la entidad granate. El rosarino de 23 años, hermano del exjugador del Valencia CF, entre otros, llegó a Pasarón en el verano de 2023 procedente del filial del Mallorca.

"Tres años defendiendo con orgullo esta camiseta. Formaste parte de un ascenso inolvidable a Primera Federación y de una Copa del Rey que quedará para siempre en la historia del granatismo", apunta el Pontevedra en su mensaje de despedida.

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Con la camiseta del Pontevedra, el central disputó 90 partidos oficiales, 17 de ellos en el grupo I de Primera Federación durante el pasado curso -932 minutos-.