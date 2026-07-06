El hermano de Ezequiel Garay busca equipo
El Pontevendra ha anunciado que no continuará contando con el defensa argentino de cara a la próxima temporada
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El hermano de Ezequiel Garay, Benjamín, busca nuevo equipo. El defensa no continuará la temporada 2026-27 en el Pontevedra CF, según informó este lunes la entidad granate. El rosarino de 23 años, hermano del exjugador del Valencia CF, entre otros, llegó a Pasarón en el verano de 2023 procedente del filial del Mallorca.
"Tres años defendiendo con orgullo esta camiseta. Formaste parte de un ascenso inolvidable a Primera Federación y de una Copa del Rey que quedará para siempre en la historia del granatismo", apunta el Pontevedra en su mensaje de despedida.
Con la camiseta del Pontevedra, el central disputó 90 partidos oficiales, 17 de ellos en el grupo I de Primera Federación durante el pasado curso -932 minutos-.
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