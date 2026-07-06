Máxima confianza del Valencia CF en Corberán: los motivos de la renovación

El Valencia CF deposita una vez más su confianza plena en Carlos Corberán. La entidad de Mestalla ha anunciado este lunes la renovación del técnico por una temporada más hasta el próximo 30 de junio de 2028. La convicción del club en la figura del entrenador sigue siendo máxima. El presidente Kiat Lim y el CEO de Fútbol Ron Gourlay están convencidos de que el de Cheste es el técnico ideal para liderar desde el banquillo el nuevo proyecto de la temporada 26/27. El club confía en sus números de la segunda vuelta para dar un salto competitivo y luchar, según palabras del club, por "devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y competir por objetivos más ambiciosos".

El Valencia ha hecho oficial hoy la renovación de Corberán, pero la confianza en el entrenador viene de lejos. Kiat Lim ya le trasladó personalmente al entrenador durante su visita a València de finales de marzo que era su "hombre". La reacción del equipo durante la segunda vuelta, convertido en el tercer mejor de LaLIga solo por detrás del Barcelona y el Real Madrid, reforzó los planes del presidente.

Kiat y Gourlay dan mucho valor a la reacción del equipo en la segunda parte de la temporada y siguen considerando meses después que el técnico valenciano es la persona idónea para conducir la nave, tal y como expresa el comunicado. "El club ha prorrogado el contrato del entrenador por un año más, una decisión que busca consolidar los cimientos del proyecto deportivo con la convicción de que Carlos Corberán es la persona idónea para liderar el crecimiento del equipo en las próximas temporadas".

Corberán no ha perdido crédito a los ojos del club durante el último año. La prueba es que el club siempre ha reforzado al técnico y ha creido en su continuidad incluso en los momentos más críticos de la temporada cuando el equipo estaba en riesgo de descenso. Gourlay ya salió en defensa del entrenador a principios de febrero con motivo de su rueda de prensa para analizar el mercado de invierno. El escocés repitió hasta la saciedad que buscaban "estabilidad" y que "Corberán es nuestro entrenador". La propiedad y la dirección deportiva siguen confiando en la figura del entrenador, como demuestra una vez más esta renovación oficial desde el primer día de la pretemporada. Corberan sigue al mando. Al menos hasta 2028 si los resultados no dicen lo contrario.

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De Guido a Meunier

El técnico, apoyado desde hace meses en una estructura técnica, sigue teniendo peso en las decisiones de mercado como demuestra el fichaje ya cerrado de Guido Rodríguez y el de Thomas Meunier, a punto. El club ha apretado al lateral derecho durante los últimos días en busca de un "sí" y es optimista con cerrar la operación.