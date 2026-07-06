La 'millonada' que va a pagar el Atlético de Madrid por Kang-in Lee

El Atlético de Madrid continúa moviéndose en este mercado estival. Tras la contratación de Alejandro Grimaldo procedente del Bayer Leverkusen, el cuadro colchonero busca reforzar la parcela ofensiva. Y el nombre elegido no es otro que el del exvalencianista Kang-in Lee. El atacante cerrará un ciclo de tres años en el Paris Saint-Germain y comenzará su tercera etapa en España. La secretaría técnica, comandada por Mateu Alemany, ya tenía al joven apuntado en su agenda desde hace meses.

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Desde la Academia hasta el primer equipo

Un pequeño Kang-in Lee llegó a las categorías inferiores del Valencia CF en 2011 procedente de su Corea del Sur natal. Sus destellos y calidad en el juego hicieron que rápidamente se le colgase el cartel de prometedor. La perla valencianista iba dando pasos hacia delante y estaba llamado a convertirse en un jugador clave más pronto que tarde en Mestalla. A finales de 2018 y principios de 2019, bajo las órdenes de Marcelino, Kang-in Lee iba entrando poco a poco en la rotación ché haciéndose un hueco en una plantilla con nombres como Carlos Soler, Guedes, Denis Cheryshev o Daniel Wass. En enero de 2019, Kang-in se volvió a ser clave en la épica remontada de cuartos de Copa del Rey ante el Getafe CF, sin haber cumplido todavía la mayoría de edad. De esta forma, el atacante se ganó la renovación hasta 2022 con una subida notable de salario y una cláusula de rescisión que se elevaba hasta los 80 millones de euros, dejando el dorsal ‘34’ para enfundarse la camiseta número 16.

Kang-in Lee con la camiseta del Valencia CF / SD

Con su primer título como profesional en su palmarés y el salto al primer equipo, sus minutos en la temporada 19/20 volvieron a ser mayores con la llegada de Albert Celades al banquillo, quien le hizo debutar en Champions League ante el Chelsea FC con una victoria de prestigio en Stamford Bridge. Sin embargo, el canterano gozó de un mayor protagonismo en la 20/21 bajo las órdenes de Javi Gracia, disputando 1268 minutos repartidos en 24 compromisos ligueros.

Una fría salida

El verano de 2021, Kang-in Lee terminó haciendo las maletas rumbo al RCD Mallorca. Con la llegada de José Bordalás al banquillo ché y su petición expresa de firmar a Marcos André, el club se vio obligado a desprenderse del surcoreano sin ingresar nada de dinero para inscribir al delantero brasileño. De esta forma, el surcoreano recaló en el conjunto bermellón, donde se convirtió en una de las sensaciones de LaLiga durante los dos años que estuvo bajo la tutela de Javier Aguirre. El técnico mexicano le devolvió la confianza y supo exprimir al máximo las virtudes del joven asiático, siendo uno de los fijos y disputando 66 partidos en dos campañas, en los que marcó 7 dianas y repartió 9 asistencias.

Kang In Lee en Mestalla / LaLiga

Rumbo a París

A sus 22 años, a Kang-in Lee se le presentó la oportunidad de su vida para firmar con uno de los colosos del fútbol europeo. El PSG tocó a su puerta en una oferta irrechazable, tanto para el jugador como para el RCD Mallorca, quien ingresaría más de 20 millones de euros por su venta. Tres temporadas después y con un papel de hombre de rotación, el surcoreano ha añadido tres títulos de liga y dos Ligas de Campeones consecutivas a su trayectoria, siendo Luis Enrique el hombre que le ha hecho madurar futbolísticamente.

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Kang-in Lee con la camiseta del PSG / EFE

Ahora, el futbolista, criado en las categorías inferiores, iniciará una nueva etapa en el Atlético de Madrid, siendo Mateu Alemany clave en la operación para cumplir el deseo del jugador de 25 años. El Valencia CF ingresará el en torno a 1’5 millones de euros de la cantidad total del traspaso gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA.