Nueva oportunidad para Yunus Musah
El centrocampista americano viene de una infructuosa cesión al Atalanta, pero Rubén Amorim lo quiere ver en acción en la pretemporada del AC Milan
La carrera de Yunus Musah lleva estancada los últimos años. El centrocampista estadounidense, que fue una de las grandes sensaciones cuando emergió en el Valencia CF por su potencial y por su buen hacer con la selección norteamericana, no ha encontrado en Italia ese salto que buscaba. Ni con el AC Milan primero ni cedido en la Atalanta después.
La revolución que vive el conjunto milanista con la llegada de Rubén Amorim, no obstante, puede darle una segunda vida al joven centrocampista. Según la Gazzetta dello Sport, el nuevo entrenador rossonero quiere verlo en pretemporada antes de tomar una decisión con respecto a su futuro.
Musah viene un una campaña en Bérgamo jugando para la Atalanta en la que pretendía asentarse en Italia y demostrar todo su potencial o bien para volver al Milan sin que hubiera dudas sobre su rol o bien para encontrar un equipo en el que ser importante la próxima temporada.
En busca de remontar
La carrera de Musah sigue marcada por el contraste entre el potencial que despertó en su etapa formativa y la irregularidad en su adaptación al máximo nivel competitivo. Formado en el fútbol inglés y consolidado tempranamente en el Valencia CF, el centrocampista fue considerado una de las grandes irrupciones jóvenes del fútbol europeo, lo que llevó al Milan a invertir en su fichaje como apuesta de futuro. Sin embargo, su evolución en la Serie A ha sido más compleja de lo esperado, alternando actuaciones de alto ritmo físico con fases de menor influencia en el juego, lo que ha alimentado el debate sobre su encaje ideal dentro de sistemas tácticos exigentes.
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