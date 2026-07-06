Primera salida en el Valencia CF

El Valencia CF ya tiene cerrada su primera salida del mercado estival. Hamza Bellari es nuevo futbolista del CD Castellón en una operación que ronda los 150.000 euros.

Según ha avanzado el periodista Salva Gomis, el Valencia CF no solo ingresará esa cantidad fija por el extremo marroquí, sino que además se reservará un porcentaje de una futura venta y una serie de bonus ligados al rendimiento del futbolista. El jugador, que todavía tenía contrato hasta junio de 2027, ya se ha despedido del club y de la afición y continuará su carrera en LaLiga Hypermotion.

Hamza Bellari tras marcar un gol con el CD Eldense. / CD Eldense

Una cesión que sí salió bien

Bellari regresaba a Paterna tras completar una temporada muy positiva en el CD Eldense, donde ha sido uno de los futbolistas importantes en el ascenso a Segunda División. De hecho, fue una de las pocas cesiones que realmente dieron el resultado esperado para el Valencia durante el último curso.

El extremo dejó su sello en el ascenso del Eldense y en sus intervenciones en el club. Su crecimiento durante el curso confirmó el potencial que el Valencia detectó cuando pagó alrededor de 180.000 euros al Nàstic de Tarragona por su incorporación en el verano de 2024.

Carlos Corberán también llegó a fijarse en él. El técnico valencianista lo convocó para un encuentro de Liga frente al Girona en marzo de 2025, aunque finalmente no llegó a debutar con el primer equipo.

Sin hueco en Paterna y con una oportunidad en Segunda

El futuro de Bellari en el Valencia parecía muy complicado. Aunque tenía un año más de contrato, el jugador dejaba de ser sub-23, un factor que dificulta su continuidad en el Mestalla, mientras que tampoco parecía contar con opciones reales de hacerse un hueco en la primera plantilla. Además, el Eldense no contemplaba volver a solicitar su cesión, por lo que el club debía buscar una solución definitiva para su situación.

Esa salida es el Castellón. El conjunto albinegro apuesta por incorporar a un futbolista joven, con experiencia reciente en la categoría tras lograr el ascenso y con un importante margen de crecimiento.

Para el Valencia, la operación también tiene un componente estratégico: además del ingreso inmediato, mantiene el control sobre una parte del futuro del jugador gracias al porcentaje de una posible venta y a los incentivos pactados por objetivos.

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Bellari se convierte en la primera salida del Valencia CF en este mercado de verano, poniendo fin a una etapa de dos temporadas como valencianista tras una progresión que terminó de explotar durante su cesión en Elda.