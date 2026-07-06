Ryunosuke Sato aterriza en Manises para firmar por el Valencia CF: "Estoy muy feliz"

Ryunosuke Sato ya está en València. Con las cámaras de SUPER como testigo, el nuevo jugador del Valencia CF ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de Manises procedente de Tokyo después de hacer escala en Munich. El japonés tiene previsto pasar la revisión médica pertinente y a continuación firmar su nuevo contrato como jugador blanquinegro. El siguiente pasó será incorporarse a la pretemporada a las órdenes de Carlos Corberán en la ciudad deportiva de Paterna, como ya ha hecho Guido Rodríguez esta misma mañana.

"Estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy emocionado por la temporada. He hablado con Corberán", ha afirmado el nipón a su llegada a València. El futbolista está convencido de que será "una buena temporada" y dispuesto a ayudar al equipo de extremo o mediapunta como le pida el entrenador: "Sí, claro", asentía.

El Valencia CF hará oficial en breve la compra del extremo japonés de 19 años procedente del FC Tokyo por alrededor de 4 millones de euros. El club apuesta fuerte por este joven futbolista sin experiencia en ligas mayores, pero con calidad y ganas de dar el salto al fútbol europeo. El jugador rechazó una oferta del Feyenoord priorizando la llamada de la entidad de Mestalla.

Sato llega al primer equipo del Valencia CF avalado por una trayectoria importante en categorías inferiores. El delantero disputó esta temporada 19 encuentros con el FC Tokyo, firmando seis goles y una asistencia. Además, ya sabe lo que es debutar con la selección absoluta de Japón, acumulando cinco internacionalidades.

Sato, en la despedida con el FC Tokyo de hace unos días / FC TOKYO

Con una estatura de 1,71 metros, destaca por su talento, movilidad, velocidad y capacidad para atacar espacios. Suele partir de banda para acabar por dentro. Se trrata de un perfil joven que encaja en la política de buscar talento joven de la secretaría técnica de Ron Gourlay y Lisandro Isei. Ahora tendrá que ganarse la confianza de Corberán en el campo.

Comunicado y despedida

Ryunosuke fue despedido el jueves por el FC Tokyo en un emotivo acto que contó con la presencia de medio millar de aficionados. Antes, el club ya anunció de forma oficial su inminente traspaso. "En cuanto al jugador Ryunosuke Sato, no participará en las actividades del equipo a partir del 5 de julio (domingo) debido a los trámites y preparativos relacionados con su transferencia. Les informaremos nuevamente una vez que se haya tomado una decisión formal sobre su futuro"

El primer japonés

Sato será el primer japonés en vestir la camiseta del primer equipo. En la cantera jugaron dos nipones: Hiroshi Ibusuki y Wadi Suzuki, pero nunca llegaron a debutar el Valencia CF. Su fichaje, además de reforzar el equipo, busca extender el mercado del Valencia en Japón.

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Sato, con la afición del Tokyo / FC Tokyo

Cuatro fichajes y una renovación

Ryunosuke es uno de los cuatro fichajes que ha cerrado el Valencia de cara a la plantilla 26/27. Además del japonés, el club ha fichado a Justin de Haas, Aliou Dieng y Guido Rodriguez. Además, ha ejercido la opción de compra de Stole Dimitrievski.