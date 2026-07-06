Ryunosuke Sato pasa las pruebas médicas con el Valencia CF
El futbolista japonés ha aterrizado hace unas horas en Valencia para ponerse a disposición de Carlos Corberán
Ryunosuke Sato ya se encuentra en Valencia para completar su fichaje por el Valencia CF. El futbolista japonés ha aterrizado esta mañana en la capital del Turia, y desde hace unos minutos pasa el reconocimiento médico en el hospital IMED. El extremo de 19 años se ha mostrado "muy feliz" por su llegada a LaLiga EA Sports, y tal y como ha reconocido en su salida del Aeropuerto de Manises, confirma a SUPER que ha hablado con Carlos Corberán, renovado hasta el año 2028. "Sí, por supuesto", ha asegurado el nuevo jugador del Valencia CF.
A la espera de incorporarse a los entrenamientos
A pesar de que el Valencia CF ha comenzado hoy el trabajo sobre el verde, Ryunosuke Sato todavía no estará a las órdenes de Carlos Corberán. "No lo sé", ha declarado el japonés sobre su incorporación a los entrenamientos con el resto del grupo. La oficialidad del traspaso, por el que el club de Mestalla pagará alrededor de 4 millones de euros al Tokyo FC, es cuestión de horas.
El perfil del futbolista nipón es el de mediapunta con opción a jugar en la banda, según ha comentado nada más aterrizar. El Valencia CF se hará con un jugador diferente, con calidad en zona de tres cuartos, y creatividad para generar peligro por dentro. Su estatura (1,71m) y juventud (19 años) le permiten gozar de mucha movilidad por el terreno de juego, y a su vez le ayuda a crear espacios en el rival.
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