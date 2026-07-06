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Ryunosuke Sato pasa las pruebas médicas con el Valencia CF

El futbolista japonés ha aterrizado hace unas horas en Valencia para ponerse a disposición de Carlos Corberán

La llegada de Ryunosuke Sato para pasar las pruebas médicas

La llegada de Ryunosuke Sato para pasar las pruebas médicas

Nico Tomás

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Nico Tomás

Valencia

Ryunosuke Sato ya se encuentra en Valencia para completar su fichaje por el Valencia CF. El futbolista japonés ha aterrizado esta mañana en la capital del Turia, y desde hace unos minutos pasa el reconocimiento médico en el hospital IMED. El extremo de 19 años se ha mostrado "muy feliz" por su llegada a LaLiga EA Sports, y tal y como ha reconocido en su salida del Aeropuerto de Manises, confirma a SUPER que ha hablado con Carlos Corberán, renovado hasta el año 2028. "Sí, por supuesto", ha asegurado el nuevo jugador del Valencia CF.

Ryunosuke Sato aterriza en Valencia: llega el nuevo fichaje para Corberán

Ryunosuke Sato aterriza en Valencia: llega el nuevo fichaje para Corberán

Álvaro Escrig

A la espera de incorporarse a los entrenamientos

A pesar de que el Valencia CF ha comenzado hoy el trabajo sobre el verde, Ryunosuke Sato todavía no estará a las órdenes de Carlos Corberán. "No lo sé", ha declarado el japonés sobre su incorporación a los entrenamientos con el resto del grupo. La oficialidad del traspaso, por el que el club de Mestalla pagará alrededor de 4 millones de euros al Tokyo FC, es cuestión de horas.

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El perfil del futbolista nipón es el de mediapunta con opción a jugar en la banda, según ha comentado nada más aterrizar. El Valencia CF se hará con un jugador diferente, con calidad en zona de tres cuartos, y creatividad para generar peligro por dentro. Su estatura (1,71m) y juventud (19 años) le permiten gozar de mucha movilidad por el terreno de juego, y a su vez le ayuda a crear espacios en el rival.

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