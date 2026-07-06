El Valencia CF ficha una jugadora del Levante UD

Nuevo fichaje del Valencia Femenino para la próxima temporada. El conjunto valencianista ha firmado a Carolina Marín, una centrocampista con experencia procedente del Levante UD. La futbolista valenciana destaca por su inteligencia a la hora de jugar en equipo. Carolina se desenvuelve muy bien en espacios reducidos, es una jugadora con mucha movilidad en ataque, con buen regate y con un gran cambio de ritmo con balón. Este fichaje se suma a los de Débora García y Alice Pinguet.

Carolina Marín, nacida en Sagunto (Valencia) el 27 de noviembre de 1996, es una centrocampista con experiencia que llega al conjunto valencianista procedente del Levante UD (2025-26), club en el que se formó como futbolista. Carol debutó con el primer equipo granota en la temporada 2014-15, defendiendo sus colores durante cinco campañas, hasta el verano de 2019. Marchó al DUX Logroño (2019-21) antes de recalar en el RCD Espanyol (2021-25). La centrocampista estuvo en el club catalán cuatro temporadas, tres de ellas en Primera RFEF, consiguiendo el ascenso a Liga F en 2024.

"Llego al Valencia CF Femenino con mucha ilusión y con ganas de empezar esta nueva etapa. A nivel individual, espero volver a disfrutar jugando y volver a sacar mi mejor versión y, a nivel colectivo, que seamos un equipo competitivo, resiliente, camaleónico y difícil de batir, eso nos acercará a conseguir los objetivos", asegura la nueva jugadora del conjunto valencianista.

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Carolina Marín, cantera del Levante. / sd

Comunicado oficial

El Valencia CF Femenino ha anunciado este lunes a través de un comunicado oficial ha llegado a un acuerdo para que Carolina Marín vista la elástica blanquinegra durante la temporada 2026-27, hasta el 30 de junio de 2027. Carolina Marín, nacida en Sagunto (Valencia) el 27 de noviembre de 1996, es una centrocampista con experiencia que llega al conjunto valencianista procedente del Levante UD (2025-26), club en el que se formó como futbolista.