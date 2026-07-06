Valencia CF y Real Valladolid acuerdan la cesión de Víctor júnior

A lo largo de los últimos días, el Valencia CF y el Real Valladolid han acordado los términos de la cesión de Víctor júnior al equipo pucelano de Segunda División. Un acuerdo que los dos clubes esperan finiquitar este lunes con la firma de los documentos, por lo que si todo sigue su curso con la revisión médica y la presentación, el plan previsto es que durante esta semana Víctor Fernández pueda ponerse a la faena de pretemporada con el conjunto que dirige el valenciano Fran Escribà.

Hace más de una semana, SUPER avanzaba las cuatro propuestas que tenía el Valencia para ceder a Víctor júnior tras una temporada sensacional con el VCF Mestalla en la Segunda RFEF. A la cabeza, por el vínculo sentimental, el Valladolid, y después Albacete, Andorra y Granada. El joven mediapunta estaba ilusionado y a la expectativa de poder hacer la pretemporada con el primer equipo, pero, a la postre, tras las conversaciones con el club y el poco espacio que se le presuponía en la plantilla de Corberán, finalmente, las dos partes -Valencia y jugador- han decidido que lo mejor es continuar con su notable progresión con minutos y confianza en la categoría previa a la élite de LaLiga, es decir, en LaLiga Hypermotion, la segunda división del fútbol profesional en España.

Víctor jugará cedido, sin opción de compra, en el Valladolid, con el reto de mostrar dos categorías más arriba las virtudes de desequilibrio, goles y asistencias que ha dejado ver con el VCF Mestalla a sus 18 años. Está temporada, en la que jugó cedido por parte del Levante UD, terminó con 12 goles y cuatro asistencias. Un rendimiento que le valió para convencer pronto a los técnicos de la Academia VCF y la dirección deportiva de Ron Gourlay para acometer el pago de 100.000 euros a la entidad granota y quedárselo en propiedad.

Con contrato en vigor hasta 2029 en el Valencia, Víctor jugará cedido en Pucela, y lo hará con una cláusula que penaliza a los castellanomanchegos si el zurdo no cumple con un cupo de partidos fijado de antemano.

Noticias relacionadas

Regreso a un club con alta carga sentimental

Así, Víctor regresa al club en que se formó antes de emigrar al Levante UD en el tránsito de cadete a juvenil, un lugar con una fuerte carga emocional para la familia Fernández. Fue allí dónde empezó a despuntar su padre cómo goleador de altura en Primera División. El Real Valladolid quiere regresar a la máxima categoría, y Víctor Jr. es uno de los fichajes con los que pretende pelear por ello en esta temporada 2026/27. La puerta de LaLiga Hypermotion se le ha abierto, y el habilidoso atacante ha entrado por ella en búsqueda de seguir creciendo.