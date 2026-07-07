Así ha sido el primer entrenamiento de Ryunosuke Sato con los colores del Valencia CF

El Valencia CF ha comenzado esta mañana su segunda jornada de entrenamientos sobre las 9:00 horas. Los jugadores han saltado al césped para ejercitarse con balón y volverán a pisar el verde esta misma tarde. A excepción del miércoles, Carlos Corberán mantiene la doble sesión de entrenamientos hasta el próximo lunes, cuando el club se marchará a Girona para continuar con la pretemporada. Allí se enfrentarán el día 18 de julio al Petro de Luanda, el campeón de la liga angoleña. Los focos del protagonismo han descansado, principalmente, sobre el último fichaje en llegar a València: el japonés Ryunosuke Sato, oficializado este mediodía como nuevo jugador che.

Sato, al margen tras un largo vuelo desde tierras niponas

Ryunosuke Sato, el nuevo fichaje del club que aterrizó este lunes después de un viaje de 24 horas entre dos vuelos y una escala, ha acudido a Paterna, aunque todavía no ha entrenado al mismo ritmo del equipo. El jugador japonés de momento se ha ejercitado al margen como consecuencia de la fatiga y el estrés que ha acumulado en las últimas horas tras el largo vuelo transcontinental que le trajo a València hace apenas 24 horas. Esta misma mañana se ha podido ver también a Yohan Gainche, uno de los agentes del jugador, en la ciudad deportiva de Paterna.

Sato, en el momento de pasar de forma satisfactoria la revisién médica com jugador del Valencia CF / VCF Media

Sato pasó las pruebas médicas ayer por la tarde y en su llegada a Valencia aseguró que está "muy feliz" y se siente cómodo jugando tanto de '10' como de extremo. En estos primeros días, el joven jugador deberá ir superando los efectos del 'jet lag' (cansancio y probable insomnio) después de volar desde Japón a España, países con cinco horas de diferencia. Nada preocupante en la que será su primera semana como nuevo jugador del Valencia CF.

En cuanto al resto de incorporaciones, la más deseada por Carlos Corberán ya pisa el césped. Se trata del argentino Guido Rodríguez. La renovación de Guido y de Corberán se hicieron oficiales el lunes con escasas horas de diferencia y ambos continuarán en el club al menos hasta 2028. Justin De Haas también se ha entrenado con sus compañeros y continúa cogiendo ritmo con el equipo.

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Está previsto que en los próximos días se oficialice la llegada de Aliou Dieng, el mediocentro maliense que ha jugado en la liga egipcia al que el Valencia tiene atado desde la temporada pasada.