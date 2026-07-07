Comunicado oficial del Valencia CF sobre Aliou Dieng: "Anem a per totes!"

El Valencia CF ha hecho oficial el fichaje de Aliou Dieng. El club ha anunciado la contratación del internacional malí de 28 años por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. El nuevo fichaje blanquinegro ya había pasado la revisión médica hace meses y solo tendrá que someterse a las habituales pruebas médicas de pretemporada en las próximas horas. Este miércoles se incorporará a la pretemporada del equipo y será presentado en Mestalla (12:30 horas) Este es el comunicado:

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Aliou Dieng con un contrato por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028.

El centrocampista internacional por Mali (Bamako, 16/10/1997) llega al Valencia CF procedente del Al-Ahly SC egipcio, uno de los equipos más laureados del fútbol africano.

Desde su llegada a El Cairo en 2019, Dieng ha disputado un total de 250 partidos oficiales y se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del continente firmando un palmarés que incluye tres ligas, dos copas y cuatro supercopas de Egipto, además de dos Supercopas y cuatro Ligas de Campeones de la CAF.

A sus 28 años, el nuevo jugador valencianista es además el capitán y uno de los referentes de la selección de Mali, con la que participó en la última edición de la Copa Africana de Naciones.

Su perfil combina potencia, despliegue físico y capacidad para recuperar el balón en duelos defensivos, unas cualidades que lo convierten en un mediocentro de continuidad, progresión y primer pase, capaz de abarcar campo, destruir, sostener y dar continuidad al juego del equipo.

"Anem a per totes, Amunt Valencia". Esas han sido las palabras del jugador en el vídeo de presentación del futbolista como nuevo jugador del Valencia CF. Dieng ha venido fuerte y no solo por su espectacular físico. El malí ha aterrizado a la capital del Turia con ambición y ganas de hacer cosas importantes. "El Valencia es un gran equipo. Tenemos que recuperar las noches de Champions, lucharemos por volver a Europa este año. Se espera mucho de mí y yo espero dar lo mejor para el equipo. Estoy muy emocionado. Por supuesto que he hablado con Corberán", aseguraba a su llegada al aeropuerto de Manises.

Fuerza y despliegue físico para Corberán

La llegada aporta músculo y equilibrio en el centro del campo. Tras una exitosa etapa de siete años en Al-Ahly -cesión mediante-, el jugador ha cosechado más de una quincena de títulos en Egipto, entre los que se encuentran dos Champions de África consecutivas, en 2023 y 2024.

En su selección nacional también es uno de los fijos, ya que ha disputado 48 encuentros con su país desde que debutó el 5 de julio de 2015 con la absoluta, sin haber cumplido todavía la mayoría de edad.

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Ahora, con 28 años y en plena madurez futbolística, el africano asumirá el reto más importante de su carrera profesional dando el salto a LaLiga EA Sports con un contrato por dos temporadas más una tercera opcional. Corberán ya tiene su cuarta pieza del puzle.