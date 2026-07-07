Dimitrievski: "La gente del Valencia siempre me ha tratado genial a pesar de mi situación con la presidencia"

Stole Dimitrievski viene de renovar con el Valencia CF después de un final de temporada en el que fue clave para evitar el descenso del club a Segunda División con paradas milagrosas y sosteniendo al equipo en los momentos más delicados. El futbolista seguirá como blanquinegro con un vínculo muy reforzado con Mestalla.

Precisamente sobre ello habló en una entrevista para el After de Post United, mostrando su agradecimiento a la gente, que le apoyó incluso en el momento más delicado con la decisión de no alinearlo en la última jornada de hace dos campañas: "La gente del Valencia siempre me ha tratado genial a pesar de mi situación con la presidencia" , exponía.

Dimitrievski, antes del penalti fallado por Nteka / SD

Mamardashvili, su primer escollo

El macedonio, que llegó para ser titular, pero finalmente se quedó Giorgi Marardashvili se llegó a plantear una salida, pero a día de hoy celebra que no se diera esta circunstancia: "Después de eso piensas que decisión puedes tomar. Fue la correcta porque sigo aquí", exponía.

Enfocado en mejorar

Dimitrievski no quiso entrar en la polémica situación que vivió, enfocando su discurso a lo deportivo: "Estoy más enfocado en entrenar para conseguir los resultados. El resto de asuntos te quitan energía", señalaba.

Enamorado de Mestalla

El guardameta, que confesó que Mestalla y el Benito Villamarín son los estadios que más le han impactado, reivindicó su capacidad de lucha a lo largo de su carrera: "Siempre que llegó a un club empiezo como secundario y acabó saliendo por ltodo lo lato. Nunca salí de un club por la puerta de atrás", exponía.