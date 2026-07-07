El dinero que ingresará el Valencia CF por el fichaje de Kang In Lee al Atlético de Madrid

El Valencia CF ya espera que se haga oficial el traspaso de Kang In Lee al Atlético de Madrid y prepara la 'saca' para recibir un pellizco de la operación. El club de Mestalla formó al surcoreano y aunque lo regaló al RCD Mallorca por cero euros y ningún porcentaje de futura venta por las prisas qu etenía para inscribir a Marcos André, se llevará algo de dinero gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA.

Este mecanismo reparte el 5 por cien del dinero de una operación a los clubes formadores de los futbolistas: los equipos donde el jugador estuvo inscrito entre los 12 y los 23 años reciben una parte proporcional según el tiempo que pasó en cada uno, es por eso que el Mallorca, que lo fichó con 20 años, se llevará el 1'5% y el Valencia CF el 3'5 hasta el 5% de ese mecanismo de solidaridad.

PARIS (France), 17/05/2026.- PSG's Kang-in Lee (L) and Paris' Luca Koleosho (R) in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris FC vs Paris Saint-Germain in Paris, France, 17 May 2026. (Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / MOHAMMED BADRA / EFE

1'4 kilos a la 'saca'

En este caso, la transacción se ha cerrado en alrededor de cuarenta millones de euros entre el fijo y el variable, por lo que el Valencia CF va a recibir alrededor de 1.400.000 euros con los que en principio no contaba para esta planificación deportiva de verano.

Negligencia enorme en 2021

La FIFA salva un pequeño pellizco para los valencianistas después de una operación terriblemente negligente firmada por el club en verano de 2021, en el que se deshizo de uno de los mayores talentos jamás formados en su cantera y que estaba claro que llegaría a lo más alto para fichar a un delantero de Segunda División por 8'5 millones de euros.

El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio y mientras que el Valladolid suspira por quitarse de encima a André, Kang In Lee ha jugado mundiales y ganado dos Champions League, costando muchos millones de euros. Al menos, y no por méritos de sus gestores, el Valencia CF no dejará su cuenta en blanco y recogerá unas migajas gracias a haberse hecho cargo de la mayoría de su formación.