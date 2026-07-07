La emotiva carta de despedida de Ryonosuke Sato tras su fichaje por el Valencia CF

Poco después de anunciarse su fichaje por el Valencia CF, Ryonosuke Sato ha publicado una emotiva carta de despedida del FC Tokyo. "Me convertiré en un jugador que brille en el mundo y del que todos en Tokyo, Okayama y todos los que me apoyan puedan estar orgullosos. Por favor, sigan apoyándome de ahora en adelante", señala el jugador japonés en su publicación en las redes sociales.

El ya nuevo jugador del equipo que dirige Carlos Corberán explica que está "realmente feliz de poder desafiar ese escenario. Estoy emocionado por los días que están por comenzar" y asegura que "jugar en La Liga era un sueño desde que era pequeño". "Como jugador criado en el FC Tokyo, creo que dejar resultados en el mundo es la mejor forma de devolverle al club y a todos los que me apoyan", añade el futbolista.

Ryunosuke Sato a su llegada a Valencia. / Álvaro Escrig

Así es la carta

Esta vez, me he transferido al Valencia CF. Desde la clase avanzada de la FC Tokyo Soccer School, durante aproximadamente 10 años, fui criado por el FC Tokyo, y estoy realmente orgulloso de haber podido jugar como profesional en este club.

Experimenté un préstamo de formación a Fagiano Okayama, y los últimos seis meses desde que regresé al FC Tokyo a través de esa experiencia fueron un tiempo realmente especial para mí. Pude convertir el apoyo y las expectativas de los fans y aficionados en fuerza para jugar, y fue precisamente gracias a las experiencias y la confianza que gané en estos seis meses que pude decidir embarcarme en un desafío en el extranjero.

Estoy realmente feliz de poder desafiar al mundo desde el FC Tokyo. Y me alegraría si mi desafío pudiera contribuir, aunque sea un poco, al futuro de este club que me crió desde la era de la academia. Jugar en La Liga era un sueño desde que era pequeño. Estoy realmente feliz de poder desafiar ese escenario. Estoy emocionado por los días que están por comenzar.

Noticias relacionadas

A los directores, entrenadores, staff, compañeros de equipo, familia y a todos los fans y aficionados que siempre me apoyaron con tanto entusiasmo hasta ahora: realmente, muchas gracias. Como jugador criado en el FC Tokyo, creo que dejar resultados en el mundo es la mejor forma de devolverle al club y a todos los que me apoyan.