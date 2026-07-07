El ex del Valencia CF Francis Coquelin vuelve a casa

Solamente unos días después de anunciar con una emotiva carta su salida del Nantes, Francis Coquelin ya tiene nuevo equipo. Y no es uno cualquiera, es el club en el que empezó todo para el centrocampista francés: el Stade Lavallois, de su ciudad natal y en el que se formó hasta que apareció el Arenal para incorporarle a su cantera.

Así lo ha anunciado el propio club en sus redes sociales: "Tras pasar por Inglaterra y España, vencedor de la Liga Europa en 2021, antes de unirse al Nantes… Francis Coquelin se compromete con el Stade Lavallois MFC. ¡Bienvenido a casa, Francis!", rezaba la publiación en 'X', reivindicando la carrera del hijo pródigo.

Memorable paso por Mestalla

El jugador, que dejó una gran huella en el Valencia CF en la temporada del Centenario con exhibiciones de posicionamiento, pundonor y garra en la medular del equipo, ganando la Copa del Rey con una acción defensiva memorable a ras de suelo contra Leo Messi.

Parejo y Coquelin festejan uno de los goles de la Final / EFE

Salió de Laval para firmar por el Arsenal

Ahora, después de jugar en la Ligue 1 en una aciaga temporada para el Nantes, decide emprender el camino de regreso a casa para jugar en el club de su ciudad, en el que no llegó a debutar en la élite porque decidió emprender el sueño de llegar a la Premier League de la mano de Arsene Wenger.

Fin de carrera en casa

El pivote jugará en Ligue 2 el tramo final de su carrera tratando de darle a su club formador lo máximo desde la parcela ancha. Coquelin ha priorizado este destino sobre otros económicamente más suculentos. Vuelve a casa.