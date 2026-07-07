Novedades en la campaña de abonos del Valencia CF

Son varias las fases que tiene el Valencia CF a la hora de gestionar los abonos del club cada temporada. Este martes, el club de Mestalla ha entrado de lleno en el que afecta a los cambios de localidad. Ojo, se trata de algo que se podrá ejecutar hasta el viernes 10 de julio a las 12 de mediodía.

El club ha anunciado que los cambios de localidad se realizarán de manera 100% online con la intención de agilizar el proceso, pero recalcando que el abono habrá tenido que ser renovado previamente. En cualquier caso, han anunciado la posibilidad de acudir presencialmente al Área Afición (oficina junto a Mestalla) especialmente si tienes 65 años o dificultades para realizar la gestión online, para poder tramitar los cambios de localidad. Eso sí, se insiste en que igualmente se hará respetando el orden de la cola virtual y que cualquier cambio ejecutado será irreversible de cara al curso 26/27.

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Imagen de la grada de Mestalla / JM LOPEZ

¿Cuándo tendré mi nuevo abono del Valencia CF?

El abono digital estará disponible a finales de julio en el Portal del Socio. Si se opta por el formato físico, se puede recoger personalmente en las taquillas del estadio, del 15 al 24 de julio, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y a partir del 27 de julio en la oficina de Área Afición de 8:00 horas a 15:00 horas. Último año previsto en Mestalla antes de mudarse al Nou Mestalla.