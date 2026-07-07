El Valencia ficha una central internacional con Chile

El Valencia CF Femenino ha llegado a un acuerdo para que Camila Sáez sea valencianista las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Camila Sáez, nacida en Chile el 17 de octubre de 1994, es una defensa con mucha experiencia que llega al conjunto valencianista procedente del Bristol City (2025-26).

La zaguera se inició en el fútbol profesional en su país de origen, en Chile defendió los colores del Unión La Calera, Everton, Cobreloa y Colo-Colo. Sus primeros pasos en el fútbol español los dio en el Rayo Vallecano (2018-22), donde disputó 100 partidos. Posteriormente, firmó por el Deportivo Alavés (2022-23) y el Madrid CFF (2023-24) antes de dar el salto al fútbol inglés. En el verano de 2024 se sumó al West Ham United.

Además, Camila ha formado parte de las categorías inferiores de la Selección Chilena llegando a debutar con la absoluta en 2011. A partir de ese momento, la historia de Camila con su selección es brillante. Ha participado en cuatro ediciones de la Copa América, logando el subcampeonato en 2018. También disputó el Mundial de 2019, los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio y la Liga de Naciones 2025-26.

La chilena llega al Valencia CF Femenino con el objetivo de ser una pieza importante en la línea defensiva del equipo. Es una central zurda muy contundente, destaca por su buena anticipación y por su solvencia en duelos defensivos.

Un día después de Carol Marín

El Valencia Femenino prepara una temporada con el objetivo de lograr el ascenso y por ello está intentando reclutar jugadoras con las que poder pelearlo. Carol Marín y Camila Sáez han llegado esta semana para presentarse con la primera plantilla.

El Valencia CF Femenino ha llegado con Carolina Marín. / Valencia CF

Camila Sáez, experiencia para la zaga

La chilena llega al Valencia CF Femenino con el objetivo de ser una pieza importante en la línea defensiva del equipo. Es una central zurda muy contundente, destaca por su buena anticipación y por su solvencia en duelos defensivos.

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“Llego al Valencia CF Femenino con mucha ilusión y ganas de aportar, de ayudar al equipo en todo lo que pueda y de dar lo mejor de mí desde el primer día. Estoy muy feliz de empezar esta nueva etapa y de defender estos colores”, dijo Camila Sáez.