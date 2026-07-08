Aliou Dieng cierra el centro del campo del Valencia CF

El Valencia CF hizo oficial ayer el fichaje de Aliou Dieng. El centrocampista de Mali, que lleva 'atado' meses, desde que acabó contrato con el Al Ahly de Egipto, fue anunciado ayer como nuevo integrante de la plantilla de Carlos Corberán y cierra el centro del campo, parcela que no sufrirá cambios si no hay alguna salida.

El centrocampista africano, que sorprendió a todos con su tono muscular al llegar al aeropuerto de Manises, llega para completar las opciones más físicas y defensivas de la medular. Después de firmar a Guido Rodríguez, el rol de '6' se lo repartirán entre el argentino, el maliense y Pepelu, que también ha judado en muchos partidos acompañando al pivote posicional.

Como escolta, en la posición de '8', el Valencia CF se queda con la opción del jugador de Denia, además de Filip Ugrinic, que fue importante para Corberán en los últimos meses de competición, André Almeida, al que en principio sí se busca salida un verano más, y Javi Guerra, que aunque la idea es alinearle más arriba, también puede jugar ahí.

En la mediapunta, las opciones se reducen a priori al propio jugador de Gilet y a Ryunosuke Sato, nuevo futbolista del equipo recién llegado desde Japón. Aunque para esa posición de '10', Corberán también ha apostado en otras ocasiones por centrar la posición de un extremo más vertical como fue en su momento Largie Ramazani.

Sato, en el momento de pasar de forma satisfactoria la revisién médica com jugador del Valencia CF / VCF Media

Otras prioridades

Ahora mismo, después de los dos últimos fichajes anunciados, las prioridades del Valencia CF se centran en otras demarcaciones. En la hoja de ruta el lateral derecho es la principal prioridad con Thomas Meunier con muchas papeletas para llegar a Mestalla, aunque con otras urgencias muy importantes como son los extremos, posición más coja de la plantilla.

Turno para la Operación Salida

Este verano el Valencia CF está haciendo muchas operaciones de llegada, pero no acaba de arrancar la operación salida. Sus piezas no son muy codiciadas en el mercado de fichajes y le va a costar darles salida porque cobran salarios inasumibles por clubes de su nivel deportivo.

Con todo y con esto, el éxito a la hora de encontrar acomodo a los jugadores que el club quiere sacar determinará también sus posibilidades para reforzarse en los cerca de dos meses de mercado de fichajes que quedan por delante.