Comunicado oficial del Valencia CF sobre Víctor Jr.

Era un secreto a voces porque el Real Valladolid ya había publicado unas fotos del entrenamiento en las que se le veía y Víctor Orta hablaba abiertamente de él, pero el fichaje de Víctor Jr. por el conjunto pucelano estaba pendiente de anunciarse de manera oficial y ese comunicado ya ha llegado.

El Valencia CF ha publicado en las redes sociales de la Academia que la operación de cesión de su perla al cuadro blanquivioleta ya es un hecho: "El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Real Valladolid para la cesión de Víctor JR. El Club le desea suerte en esta nueva etapa en LaLiga 2", reza la publicación.

Siguiente paso hacia el primer equipo

El futbolista, que viene de ser el mejor del Mestalla la pasada campaña en Segunda RFEF con números de escándalo y un rendimiento sobresaliente, fue adquirido en propiedad por los blanquinegros por 100.000 euros procedente del Levante UD y en la hoja de ruta estaba que este año lo pasara cedido en un club profesional.

Redacción SD

El siguiente paso en su camino al primer equipo valencianista lo dará en el estadio José Zorrilla y en su ciudad natal, ya que el Valladolid es el club en el que se formó hasta salir hacia el combinado levantinista a los 16 años. Víctor buscará aprovechar un entorno que conoce a la perfección para confirmar su gran nivel y que le sirva de catapulta hacia el equipo de Carlos Corberán.