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Dieng arranca la pretemporada del Valencia CF con las pruebas médicas: "Estoy preparado"

El Internacional de Mali, de 28 años, se somete a los habituales controles y test de fuerza en el Hospital IMED antes de unirse a los entrenamientos. Hoy será presentado a las 12:30 en Mestalla

Dieng arranca la pretemporada del Valencia CF con las pruebas médicas

Dieng arranca la pretemporada del Valencia CF con las pruebas médicas

Carlos Subiela

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Carlos Subiela

Álvaro García

Aliou Dieng ya se ha puesto manos a la obra. El nuevo fichaje del Valencia CF ha arrancado la pretemporada este miércoles con las habituales pruebas médicas y test de esfuerzo de los primeros dlais de trabajo. SUPER ha cazado al futbolista a su salida del Hospital IMED después de que el club hiciera oficial su fichaje la noche del martes. "Estoy preparado, nos vemos pronto", decía. El jugador se ha desplazado a continuación a la ciudad deportiva de Paterna para conocer a Carlos Corberán y a sus nuevas compañeros.

El siguente paso del Internacional malí de 28 años será ser presentado a las 12:30 horas en Mestalla. Después se incorporará a los entrenamientos de campo a las órdenes de Corberán. El jugador aterrizó ayer por la tarde en el Aeropuerto de Manises y horas después fue anunciado como nuevo jugador del Valencia CF por las dos próximas temporadas con opción a otra. Aliou no necesitó pasar la revisión médica porque ya la había pasado meses una vez alcanzado el acuerdo con el club.

Potencia, despliegue físico y capacidad para recuperar el balón

El centrocampista internacional por Mali llega al Valencia CF procedente del Al-Ahly SC egipcio, uno de los equipos más laureados del fútbol africano. Desde su llegada a El Cairo en 2019, Dieng ha disputado un total de 250 partidos oficiales y se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del continente firmando un palmarés que incluye tres ligas, dos copas y cuatro supercopas de Egipto, además de dos Supercopas y cuatro Ligas de Campeones de la CAF.

VALENCIA. DEPORTES. Aliou Dieng llega al aeropuerto de Valencia para empezar la pretemporada con el VCF. (FOTOS: LUCIA COMPANY)

Aliou Dieng llega al aeropuerto de Valencia para empezar la pretemporada con el VCF. (FOTOS: LUCIA COMPANY) / Fernando Bustamante / LEV

A sus 28 años, el nuevo jugador valencianista es además el capitán y uno de los referentes de la selección de Mali, con la que participó en la última edición de la Copa Africana de Naciones. Su perfil combina potencia, despliegue físico y capacidad para recuperar el balón en duelos defensivos, unas cualidades que lo convierten en un mediocentro de continuidad, progresión y primer pase, capaz de abarcar campo, destruir, sostener y dar continuidad al juego del equipo.

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Aporta músculo y equilibrio en el centro del campo. Tras una exitosa etapa de siete años en Al-Ahly -cesión mediante-, el jugador ha cosechado más de una quincena de títulos en Egipto, entre los que se encuentran dos Champions de África consecutivas, en 2023 y 2024.

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