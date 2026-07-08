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Dieng se presenta a Mestalla: "¿En qué puesto jugaré? Trataré de adaptarme a lo que me pida Corberán"

El centrocampista de Mali llega para reforzar el centro del campo de Corberán tras convertirse en el cuarto fichaje del club en lo que vamos de mercado

Así ha sido la presentación de Aliou Dieng como jugador del Valencia CF

Así ha sido la presentación de Aliou Dieng como jugador del Valencia CF

JM López

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Dieng ya es oficialmente jugador del Valencia CF. Aunque era una noticia sabida meses atrás, como la de Haas que destapó SUPER, el centrocampista de Mali no fue anunciado hasta este martes como miembro de la primera plantilla valencianista. Esta semana ya se pone a las órdenes de Carlos Corberán con la intención de convertirse en pieza fundamental en un centro del campo que ha hecho aguas estos últimos años. Su llegada debería provocar la salida de Baptiste Santamaría después de una temporada aciaga.

Presentación de Dieng en Mestalla.

Presentación de Dieng en Mestalla. / JM López

Así fue la presentación de Dieng como nuevo fichaje del Valencia CF:

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