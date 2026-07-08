Dieng se presenta a Mestalla: "¿En qué puesto jugaré? Trataré de adaptarme a lo que me pida Corberán"

Dieng ya es oficialmente jugador del Valencia CF. Aunque era una noticia sabida meses atrás, como la de Haas que destapó SUPER, el centrocampista de Mali no fue anunciado hasta este martes como miembro de la primera plantilla valencianista. Esta semana ya se pone a las órdenes de Carlos Corberán con la intención de convertirse en pieza fundamental en un centro del campo que ha hecho aguas estos últimos años. Su llegada debería provocar la salida de Baptiste Santamaría después de una temporada aciaga.

Presentación de Dieng en Mestalla. / JM López

Así fue la presentación de Dieng como nuevo fichaje del Valencia CF:

Con esto termina la rueda de prensa y se procede a las clásicas fotos, ya con Ron Gourlay y posando con la nueva elástica rosa del Valencia CF. Sigue informándote en Superdeporte

¿Su mejor posición en el campo?, ¿conoce la competencia? Realmente soy un jugador sencillo y la posición dependerá del entrenador, yo trataré de adaptarme y dar lo mejor de mí. Cuando me ves sobre el terreno ya sabes dónde puedo jugar y dónde no.

Su llamativo físico. ¿Mucho gimnasio? Hago deporte desde que soy niño. Entreno todos los días y también hay algo natural, así que es una mezcla.

Llega de una liga menor. ¿Qué le parece que pensemos eso? Eso es una ideología. Hemos visto jugar a Egipto ayer y el valor de los jugadores que juegan en esa liga. No voy a entrar en eso.

Aspiraciones actuales en los inicios de su carrera. Como niño era un sueño jugar en Europa. Tuve varias oportunidades que no se concretaron, pero ahora sí se ha podido. El Valencia no es cualquier equipo y espero que sea una gran etapa.

Cuarto jugador de Mali en el Valencia. ¿Referentes? Keita y Sissoko son referentes mundiales. A nivel nacional son leyendas y es un orgullo seguir sus pasos. Espero estar a la altura y ser un orgullo para el club y la familia.

Cambio de fútbol africano a europeo. Soy alguien competitivo y estoy aquí dispuesto para aprender y mejorar.

Objetivo Champions. Vengo de un club que ha ganado muchos trofeos en África como la champions y es mi ambición personal. Espero que podamos conseguirlo.

Definición como futbolista. Realmente soy un futbolista sencillo que escucha a entrenador y compañeros. Lo daré todo en el terreno por el club que ha confiado en mí.