El ex del Valencia CF Geoffrey Kondogbia va a salir del Olympique de Marsella

Las horas de Geoffrey Kondogbia en el Olympique de Marsella están contadas. La asfixiante situación económica del club francés obliga a una reducción drástica de la masa salarial y según el rotativo francés L'Equipe, el exjugador del Valencia CF es uno de los elegidos por el club para marcharse debido a sus elevados emolumentos.

El conjunto marsellés se encuentra en estos momentos siendo supervisado por la DNCG, el órgano regulador económico del fútbol francés, que ha intervenido en la entidad para instarles a poner en marcha un plan de sostenibilidad económica para paliar su actual desfase financiero.

Kondogbia ya viste como marsellés / OLYMPIQUE MARSELLA

El plan financiero

El plan está siendo llevado a cabo por los especialistas en gestión deportiva Franck McCourt y Stéphane Richard. En su hoja de ruta entra, entre otras cosas, desahogar al club de fichas importantes y en esa ecuación están Kondogbia y Pierre-Emerick Aubameyang.

En primera instancia se llegó a plantear la vía de la rescisión de contrato, pero se desechó por su elevado coste. A pesar de ello, siempre según el prestigioso rotativo francés, el excentrocampista del Valencia CF se marchará a lo largo del verano para aligerar esa carga económica a la entidad.

Sueldo de 5'4 millones brutos

Kondogbia tiene un año más de contrato, hasta junio de 2027, y un sueldo de 5'4 millones de euros brutos sin contar primas ni bonus. Esto le posiciona en la puerta de salida y al Marsella dispuesto a entenderse con cualquier club que quiera asumir el salario del futbolista.