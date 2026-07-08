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'Gazzetta': Avances para la salida de Santamaria del Valencia CF

Los medios griegos señalan que el acuerdo está muy cercano y el Valencia CF no pondrá problemas a su salida, pero tienen que convencer del todo al jugador

Santamaría se incorpora a la pretemporada del Valencia CF

Santamaría se incorpora a la pretemporada del Valencia CF

Carlos Subiela

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Baptiste Santamaria es uno de los jugadores descartados para la próxima temporada. El centrocampista francés no cuenta para Carlos Corberán y en la nómina de centrocampistas ha crecido con la llegada de Aliou Dieng. El club le busca salida y el equipo que ha llamado a su puerta ha sido el PAOK griego.

El conjunto heleno tendría avanzada su llegada para reforzar la posición de mediocentro según la 'Gazzetta' de Grecia, que apunta a que el PAOK también está cerca de cerrar la contratación del central del Copenaghe Pantelis Hatzidiakos.

Un año poco fructífero

El Valencia CF, por su parte, no va a poner dificultades a la salida del galo, que llegó como agente libre el pasado verano y que no pudo ser la solución al flagrante problema en el pivote valencianista, que no mejoró hasta la llegada de Guido Rodríguez.

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Baptiste Santamaría, autor del primer gol del encuentro

Baptiste Santamaría, autor del primer gol del encuentro / Francisco Calabuig

El jugador tiene que dar el 'sí'

La clave del asunto está más bien en convencer al jugador, ya que el mercado está en su fase inicial y podrían llegarle más ofertas. Aunque los medios griegos dan la operación como muy cercana de cristalizar para aterrizar como agente libre, está por ver si Santamaria da el sí definitivo en las próximas horas o si pone esta opción en compás de espera.

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