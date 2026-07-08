Hugo Duro reitera el objetivo del Valencia

El 20 de mayo de 2026, en la previa de la última jornada de liga que enfrentó al Valencia contra el Barça, Hugo Duro fue muy claro. “Ha sido una temporada muy difícil tanto como para los jugadores, como para la afición y plantarnos en la última jornada con la oportunidad de entrar en Europa… tenemos que ir a tope y aprovecharlo”, declaró Duro. El Valencia consiguió ganar aquel partido, pero en el resto de partidos no se dieron los resultados necesarios para asaltar la octava plaza y el club che comenzará su séptima temporada consecutiva sin disputar competición europea.

A por Europa 7 años después

En sus 107 años de historia, el Valencia nunca había encadenado tantas campañas sin jugar en Europa. Parece que este dato ha generado una reacción dentro del club y el objetivo de cara a la próxima temporada es muy claro: despedir a Mestalla con una clasificación europea. El club todavía no se ha pronunciado públicamente respecto a ello, pero este cambio de mentalidad ya se ha podido percibir en algunos jugadores.

Hugo Duro ha concedido una entrevista en exclusiva al medio A Punt y mantiene la misma mentalidad que en mayo. “Tenemos un grupo de jugadores muy bueno y una de las aficiones más grandes de España. En el último año de Mestalla nuestro objetivo tiene que ser llegar a Europa”, declaró el delantero valencianista.

Hugo Duro y Koke pugnan por el balón en el choque de la primera vuelta, que terminó con victoria atlética por 2-1 / LaLiga

Hugo Duro no es el único

Estas declaraciones de Hugo Duro se suman a las que hizo Pepelu hace unas semanas Pese a que el jugador no nombró el objetivo de “Europa” de manera explícita, sus palabras invitan a pensar que el club afrontará la temporada 26/27 de una manera más ambiciosa. “Todos sabemos cómo acabamos la temporada, con esa espina. Pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras y los objetivos que nos marcamos como equipo y como club. Los jugadores somos los que más ganas tenemos de que el club esté en la posición que se merece. Así lo marca la historia”, explicó Pepelu.

Pepelu defiende a Moleiro en una acción del Valencia - Villarreal disputado en el Camp de Mestalla esta temporada / Manuel Bruque - EFE

El último en subirse al barco de la lucha por Europa ha sido uno de los recién llegados, Aliou Dieng, que parece que ha llegado para capitanearlo. Nada más aterrizar en Valencia, el centrocampista procedente de Mali aseguró que debían volver “las noches de Champions a Mestalla”. Hoy, en su presentación oficial como jugador del primer equipo, Dieng ha matizado que la Champions es su “ambición personal”, porque viene con la motivación extra que le ha aportado hacer grandes cosas en la liga egipcia.

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Se espera una mayor ambición

El 13 de agosto del 2025, Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, afirmó que el objetivo del Valencia a medio plazo era regresar a la élite del fútbol europeo. Tras una temporada muy irregular, en la que el club ha estado prácticamente igual de cerca del descenso que de la lucha por Europa, la campaña 26-27 es una incógnita. Aun así, parece que se quieren abandonar por fin los fantasmas del descenso y volver a luchar por las posiciones altas de la clasificación.