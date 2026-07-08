Kiat Lim 'ficha' a Jackie Chan
El presidente del Valencia CF y el máximo accionista posaron junto al popular actor y su hijo con camisetas del club de Mestalla
El Valencia CF ha presentado este miércoles 8 de julio tanto su nueva camiseta como a Dieng, uno de sus cuatro fichajes cerrados hasta el momento. Mientras que Ron Gourlay posaba con el centrocampista africano tras la rueda de prensa, tanto el presidente Kiat Lim como el máximo accionista Peter Lim estaban en un acto público en Singapur junto a Joey Lim, exdirectivo del Valencia CF hace un tiempo.
Lo más reseñable del acto fue la presencia del popular actor chino Jackie Chan y su hijo, quienes al final del evento posaron junto a los Lim con unas camisetas del Valencia CF con sus nombres.
¿Viajará Kiat Lim a Valencia CF en pretemporada?
El año pasado se dejó ver en tres ocasiones por Valencia Kiat Lim, coincidiendo una de ellas con los primeros días de pretemporada. Era el 11 de julio y el joven presidente pudo reunirse tanto con directivos como con Carlos Corberán. Llevaba cuatro meses como presidente de la entidad y visitó tanto la Ciudad Deportiva de Paterna como las obras del Nou Mestalla.
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