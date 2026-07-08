Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram

Kiat Lim 'ficha' a Jackie Chan

El presidente del Valencia CF y el máximo accionista posaron junto al popular actor y su hijo con camisetas del club de Mestalla

Kiat Lim, en la sala de trofeos del Valencia

Kiat Lim, en la sala de trofeos del Valencia

VCF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Bengoa

Javier Bengoa

El Valencia CF ha presentado este miércoles 8 de julio tanto su nueva camiseta como a Dieng, uno de sus cuatro fichajes cerrados hasta el momento. Mientras que Ron Gourlay posaba con el centrocampista africano tras la rueda de prensa, tanto el presidente Kiat Lim como el máximo accionista Peter Lim estaban en un acto público en Singapur junto a Joey Lim, exdirectivo del Valencia CF hace un tiempo.

Lo más reseñable del acto fue la presencia del popular actor chino Jackie Chan y su hijo, quienes al final del evento posaron junto a los Lim con unas camisetas del Valencia CF con sus nombres.

Noticias relacionadas

Jackie Chan, con los Lim, posando con la camiseta del Valencia CF

Jackie Chan, con los Lim, posando con la camiseta del Valencia CF / Kiat Lim

¿Viajará Kiat Lim a Valencia CF en pretemporada?

El año pasado se dejó ver en tres ocasiones por Valencia Kiat Lim, coincidiendo una de ellas con los primeros días de pretemporada. Era el 11 de julio y el joven presidente pudo reunirse tanto con directivos como con Carlos Corberán. Llevaba cuatro meses como presidente de la entidad y visitó tanto la Ciudad Deportiva de Paterna como las obras del Nou Mestalla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents