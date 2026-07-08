¡Bombazo! Así de sorprendente es la nueva camiseta del Valencia CF 26/27

El Valencia CF y PUMA han vuelto a agitar el avispero. El club de Mestalla ha presentado su tercera equipación para la temporada 2026/27 y la propuesta no dejará indiferente a nadie: rosa y rojo Torino, una combinación atrevida, rompedora y muy poco habitual en la historia reciente valencianista.

La nueva THIRD nace bajo el concepto de la Terra de Valentia, con una idea clara: representar el carácter valiente, diferente y siempre competitivo del Valencia CF. No es sólo una camiseta pensada para el césped, sino que se presenta también para la calle, con una estética moderna que conecta con la cultura urbana, la moda lifestyle y la tendencia blokecore que arrasa entre las nuevas generaciones. Además, el uso de estos colores supondrá tanto un debate sobre gustos como una buena ocasión para los coleccionistas.

Gayà, con la nueva camiseta rosa del Valencia / VCF

Diseño rompedor como tercera camiseta del Valencia CF

El diseño mezcla dos tonos de rosa en un patrón de formas alargadas, con el rojo Torino ganando protagonismo en los laterales, el escudo monocromático, el logo de PUMA y los patrocinadores. Un color, además, con guiño histórico: el rojo fue uno de los tonos alternativos más importantes del club y estuvo presente en el primer partido del Valencia CF como local en Mestalla en 1923.

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La equipación completa se remata con pantalón y medias en rojo Torino, invirtiendo los tonos de la camiseta para dar continuidad visual al conjunto. En la parte posterior del cuello aparece el murciélago del escudo, un detalle que mantiene el vínculo con la identidad histórica del club.

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Un tejido má sligero y transpirable

Así es la parte frontal de la tercera camiseta del Valencia CF 26/27 / VCF

También hay novedades en el apartado técnico. La camiseta incorpora la evolución de la tecnología ULTRAWEAVE “Thermoadapt” de PUMA, un tejido más ligero, elástico y transpirable, diseñado para mejorar la comodidad, la regulación térmica y el rendimiento de los futbolistas.