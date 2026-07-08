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Oficial: Hamza Bellari se marcha del Valencia

El club hace oficial el traspaso de Bellari al Castellón

El atacante del VCF Mestalla regresa al club en el que jugó como cedido la pasada temporada

Así ha sido la presentación de Aliou Dieng como jugador del Valencia CF

Así ha sido la presentación de Aliou Dieng como jugador del Valencia CF

JM López

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Carlos Subiela

Valencia

Ya es oficial, el Valencia oficializa el traspaso de Hamza Bellari al CD Castellón. El atacante pone fin a su etapa como valencianista y continuará su carrera en el conjunto albinegro, con el que firma un contrato hasta el mes de junio de 2029. La operación dejará en las arcas del club de Mestalla alrededor de 150.000 euros, además de un 15% de una futura venta.

Bellari ya conoce el club castellonense después de haber jugado allí como cedido durante la pasada temporada. Antes de ese préstamo, el futbolista formó parte del VCF Mestalla, donde destacó por su velocidad, desborde y capacidad para actuar en varias posiciones del ataque.

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Con este movimiento, el Valencia continúa dando salida a varios futbolistas de la Academia que buscan dar un paso más en el fútbol profesional. Bellari inicia una nueva etapa en Castalia con la intención de asentarse definitivamente en el fútbol profesional tras su experiencia del pasado curso.

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