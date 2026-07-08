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El secreto del espectacular físico de Dieng

El nuevo jugador del Valencia CF compareció en sala de prensa y confesó que hay una mezcla entre predisposición genética y entrenar "todos los días"

Así ha sido la presentación de Aliou Dieng como jugador del Valencia CF

Así ha sido la presentación de Aliou Dieng como jugador del Valencia CF

JM López

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Pau Pardo

Álvaro García

Valencia

Cuando Aliou Dieng aterrizó en Manises una cosa llamó la atención por encima del resto: su físico. A pesar de ser el primer jugador del Valencia CF en mencionar la desterrada palabra "Champions" en muchos años, sus brazos y sus hombros, más propios de un culturista natural que de un futbolista, 'robaron' todo el protagonismo.

El jugador de Mali llegó con una camiseta sin mangas y su robuestez muscular dejó atónitos a los periodistas, además de ser lo más comentado en redes sociales. Su presentación oficial con el Valencia CF, que ha tenido lugar este martes en Mestalla, fue la oportunidad perfecta para preguntarle por ello.

Genética y trabajo

Y la respuesta de Dieng no pudo ser otra que lo obvio, la unión de trabajo y genética: "Hago deporte desde que soy niño. Entreno todos los días y también hay algo natural, así que es una mezcla", señalaba el futbolista, que es un auténtico portento.

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Es poco habitual ver futbolistas con un desarrollo muscular de ese calibre poque las preparaciones en el mundo del fútbol suelen tener un carácter más funcional y adaptado a la práctica de este deporte en concreto, más que hacia la pura hipetrofia. Pero salta a la vista que al potencial genético de Dieng para acumular masa muscular le acompaña también trabajo en el gimnasio.

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