Aliou Dieng saca músculo en Paterna: primer entrenamiento en el Valencia CF

Aliou Dieng ya es uno más. El nuevo centrocampista del Valencia CF se ha incorporado a los entrenamientos este jueves en la ciudad deportiva de Paterna. El internacional malí de 28 años se ha puesto a las órdenes de Carlos Corberán en su primera sesión con el grupo. El equipo gana músculo para un centro del campo que, a la espera de lo que suceda en el mercado con André Almeida, ya está cerrado con cinco perfiles diferentes de centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra y el propio Dieng. El ex del Al Ahly SC aportara despliegue físico y dará consistencia (también se espera que fútbol) a un centro del campo debilitado la temporada pasada con el fichaje fallido de Baptiste Santamaría.

Dieng ya se ha puesto manos a la obra para adaptarse cuanto antes al juego del equipo, crecer en los amistosos y llegar en las mejores condiciones posibles al debut en LaLiga contra el Betis en Mestalla. El futbolista tiene más de un mes por delante para ganarse la confianza de Corberán y hacerse importante para el equipo. “He hablado con el entrenador, espera mucho de mí. Con respecto al once inicial, decidirá él, yo me centro en trabajar y en adaptarme lo mejor posible”, decía en su presentación.

El nuevo fichaje del Valencia CF arrancó la pretemporada el miércoles con las habituales pruebas médicas y test de esfuerzo de los primeros dlais de trabajo. SUPER cazó al futbolista a su salida del Hospital IMED después de que el club hiciera oficial su fichaje la noche del martes. "Estoy preparado, nos vemos pronto", dijo. El jugador se desplazó a continuación a las instalaciones blanquinegras para conocer a Corberán y a sus nuevas compañeros.

Discurso ambicioso

Posteriormente, fue presentado en Mestalla haciendo gala de un discurso ambicioso: “Jugar la Champions es mi ambición personal, vengo de un gran club. Vengo al Valencia CF con ambición, pero primero tengo que seguir las consignas del entrenador y los compañeros. Jugaremos LALIGA y luego ya veremos. Tenemos que llevar al club donde merece, escuchando las consignas y trabajando paso a paso”.

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El secreto de su físico

Dieng ha destacado en sus primeros días en València por su espectacular físico. El malí fue preguntado al respecto en su presentación. La respuesta de Aliou no pudo ser otra que lo obvio, la unión de trabajo y genética: "Hago deporte desde que soy niño. Entreno todos los días y también hay algo natural, así que es una mezcla", señalaba el futbolista, que es un auténtico portento.