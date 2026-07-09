El aval mundialista de Aliou Dieng

Aliou Dieng llega al Valencia CF con un aval que va mucho más allá de su físico, su despliegue o su experiencia internacional con Mali. El nuevo centrocampista valencianista aterriza desde Al Ahly, el gran dominador del fútbol africano, un club acostumbrado a competir bajo máxima presión y que ha sido una de las bases del gran Mundial firmado por Egipto. El propio Dieng, de hecho, lo dejó muy claro con sus palabras en rueda de prensa al ser preguntado sobre si venía de una liga menor o de un fútbol menos competitivo, sacando a relucir el gran papel de sus excompañeros en la Copa del Mundo.

Dieng viene de ser un jugador de jerarquía y capitán en un vestuario que ha nutrido de futbolistas importantes a la selección de Hossam Hassan. Egipto ha construido buena parte de su rendimiento mundialista sobre la columna vertebral de Al Ahly, con hasta cinco jugadores del club cairota convertidos en titulares indiscutibles durante el torneo.

La columna de Egipto

Mostafa Shobeir, futbolista que fue ofrecido al Valencia CF, ha defendido la portería a un enorme nivel. Mohamed Hany se ha asentado en el lateral derecho. Yasser Ibrahim ha sido el central diestro. Marwan Attia ha llevado peso en el mediocentro. Y Emam Ashour, desde la banda izquierda, se ha confirmado como una de las grandes sensaciones del campeonato. Cinco piezas de Al Ahly en el once tipo de Egipto. Cinco compañeros de entorno competitivo para un Aliou Dieng que conoce perfectamente lo que significa convivir con futbolistas de exigencia máxima.

El enfado de Egipto tras la eliminación contra Argentina. / AGENCIAS

No se queda ahí la influencia de Al Ahly en la selección egipcia. Desde el banquillo también han tenido participación Zizo, utilizado como mediapunta o extremo derecho, y Trézéguet, una alternativa de mucho peso para el costado izquierdo. A ellos se suma Mohamed El-Shenawy, portero suplente y uno de los grandes nombres recientes del fútbol egipcio. En resumen: buena parte del rendimiento de Egipto en el Mundial se explica desde el vestuario de Al Ahly.

Y ahí aparece Dieng. El Valencia no incorpora simplemente a un mediocentro africano con recorrido. Ficha a un futbolista hecho en un contexto ganador, acostumbrado a jugar finales, derbis calientes, partidos continentales y encuentros donde la derrota no se acepta con naturalidad. En Mestalla saben bien lo importante que es eso. No es casualidad, de hecho, que lo primero que hiciera al aterrizar en Mestalla fuera mencionar la "Champions".

El Al Ahly es un club ganador en África

El Mundial de Egipto también ayuda a entender mejor el nivel del ecosistema del que procede. Al Ahly no es solo un gigante por historia. Es un club que fabrica jugadores preparados para escenarios grandes. Lo ha demostrado con la selección egipcia y también con movimientos de mercado que han llamado la atención en Europa. El propio Dieng, de hecho, reivindicó en su presentación

Uno de los ejemplos más recientes es Hamza AbdelKarim, delantero de 18 años formado en Al Ahly y considerado una de las grandes joyas del fútbol egipcio. El Barcelona se ha movido para hacerse con un futbolista de enorme proyección, en una operación valorada en torno a 1,5 millones de euros. Otro indicio del prestigio que está alcanzando la cantera y el entorno competitivo del club cairota.