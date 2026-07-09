Directo | Presentación de Guido Rodríguez como jugador del Valencia CF

Guido Rodríguez es oficialmente ya jugador del Valencia CF. Tras disputar como valencianista la segunda mitad de la pasada temporada, el centrocampista argentino (12/04/1994) firma un nuevo contrato que lo vinculará al club de Mestalla por las próximas dos temporadas, hasta 2028, más otra temporada opcional. Este jueves vive su puesta de largo como jugador valencianista, con peso específico dentro del vestuario y con la etiqueta de fichaje importante para Carlos Corberán

Mundial de Argentina, qué faltó para ir? Son sensaciones raras, ahora soy un argentino más animando. Estuvo cerca poder ir pero la selección argentina tiene grandísimos jugadores.

Responsabilidad de liderar el Valencia La responsabilidad me la pongo yo, siempre lo hago en los lugares donde voy, siempre miro por mí para responder al equipo. Estoy aquí para ayudar al Valencia y llevarlo a donde se merece

Último año de Mestalla Creo que es algo muy improtante que tenemos la suerte de estar aquí. Mestalla es un estadio mítico en la que a mucha gente le gustaría jugar. El club quiere dar un paso adelante al proyecto del Nou Mestalla, es hacia lo que va el fútbol

¿En el club se ha cambiado algo? Realmente es una situación diferente, ahora estamos en una pretemporada, entiendo las preguntas pero no hemos empezado aun

Qué ha cambiado para firmar en enero 6 meses y ahora dos años Cuando llegué en enero lo dije, lo bueno era que estaba aquí y ahora firmamos dos años más uno, no cambió nada sino el tiempo para hacerlo

Opinión de hasta dónde cree que puede llegar el Valencia esta temporada Todavía la plantilla no está cerrada, no te la puedo responder pero creo que tenemos que ir día a día

Proyecto del Valencia e importancia de la continuidad de jugadores clave Es importante en un club el proyecto, la ambición de querer ir a más, unidos ir hacia delante

Última foto en Mestalla Yo en ese momento pensaba que había terminado una temporada, pensaba que había terminado de jugar en Mestalla y lo estaba disfrutando, era una satisfacción de haber estado a la altura en lo que venía a hacer

Corberán Fue muy importante para que yo esté aquí