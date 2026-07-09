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Directo | Presentación de Guido Rodríguez como jugador del Valencia CF

Tras disputar como valencianista la segunda mitad de la pasada temporada, el centrocampista argentino ha firmado por las próximas dos temporadas, hasta 2028, más otra temporada opcional

Presentación de Guido.

Presentación de Guido. / SD

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Mari Carmen Gallart

Carlos Subiela

Guido Rodríguez es oficialmente ya jugador del Valencia CF. Tras disputar como valencianista la segunda mitad de la pasada temporada, el centrocampista argentino (12/04/1994) firma un nuevo contrato que lo vinculará al club de Mestalla por las próximas dos temporadas, hasta 2028, más otra temporada opcional. Este jueves vive su puesta de largo como jugador valencianista, con peso específico dentro del vestuario y con la etiqueta de fichaje importante para Carlos Corberán

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