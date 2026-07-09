Guido: "Corberán fue muy importante para que yo siguiera en el Valencia CF"

Guido Rodríguez ha recoocido en su presentación la importancia que ha tenido Carlos Corberán en su decisión de renovar con el Valencia CF. El técnico mantuvo muchas conversaciones con el futbolista durante las negociaciones como ha venido contando SUPER y su papel fue determinante para que finalmente diera el "sí, quiero" y continuara vinculado al club de Mestalla por dos temporadas (2028) con opción a otra.

Guido destacó la confianza que el entrenador ha depositado en él desde su llegada y dejó entrever con sus declaraciones cercanía fue uno de los factores que más pesó a la hora de tomar una decisión sobre su futuro. "Corberán fue muy importante para que yo siguiera aquí, quería que me quedara". La sintonía entre ambos ha resultado clave para que el argentino apueste por seguir defendiendo la camiseta valencianista a pesar del resto de ofertas que tenía encima de la mesa.

La persona que lo fichó

Una de las razones de Guido para firmar es la pasión por el fútbol que le transmite Carlos Corberán. No ha que olvidar que el técnico fue la persona que llamó al argentino por teléfono en el mercado de invierno para ficharlo. El jugador reconoció hace meses en una entrevista a ¡El Desmarque' que en aquellas primeras conversaciones de fútbol ya se dio cuanta de su pasión por el fútbol y la dedicación y el sentimiento del míster hacia su trabajo. "Hablé, hablé con Carlos, sí, hablamos un poco de fútbol, es alguien que siente mucho su trabajo, que siente pasión por el fútbol y tuvimos charlas de fútbol, sí".

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"(Corberán) es una persona, que creo que siente mucho su trabajo, su vocación, el fútbol, la táctica y es lo que expresa a nosotros, a sus jugadores, esas ganas de competir y de tener también los partidos claros tácticamente", finalizaba. Meses después, siguen juntos.