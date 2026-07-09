Guido Rodríguez explica cómo se ha fraguado su regreso al Valencia CF
El argentino dio total naturalidad al proceso de negociación y se mostró muy satisfecho de seguir como valencianista al sentir la voluntad del club de contar con él
La vuelta de Guido Rodríguez se convirtió en la principal prioridad del Valencia CF desde el mismo momento en que el colegiado pitó el final del partido contra el FC Barcelona. El argentino fue clave para levantar a un equipo que iba a la deriva y con serias opciones de descenso por su capacidad para gobernar el centro del campo y aportar un equilibrio que el equipo no tenía.
El veterano jugador ha sido presentado de nuevo como valencianista y ha explicado cómo se ha fraguado su regreso, ya que las negociaciones se alargaron varias semanas hasta alcanzar un acuerdo económico enmarcado en un contrato de dos años más uno opcional, que el argentino quiere ganarse que se active.
Clave sentirse importante
Guido explicó que fue clave ver la intención del Valencia de seguir contando con él: "Soy una persona que lleva varios años en el fútbol, tengo una familia, el club me demostró las ganas que tenía de que siguiera, estamos aquí, es un año importante para el club y queremos ir hacia delante", señaló un futbolista que al ser preguntado por la demora en las negociaciones explicó que bajo su punto de vista no han sido tan largas y que está para empezar la pretemporada con sus compañeros, con casi dos meses de mercado todavía por delante.
Contento con su elección
De hecho, al jugador le preguntaron también si había tenido dudas entre seguir en el Valencia o buscar fortuna en otra parte durante las semanas que duraron las negociaciones, pero Guido le dio naturalidad a este proceso: "Dudas nunca he tenido, han sido solo momentos de análisis, soy una persona que intento preguntarme dónde me siento feliz. Hoy estamos todos contentos, yo el primero, de estar en el Valencia", señalaba.
El papel de Carlos Corberán
El jugador también confesó que la figura de Carlos Corberán ha sido muy importante para su continuidad. El entrenador siempre le manifestó que para él era un jugador clave y le puso en lo más alto de su lista de prioridades para un fichaje clave como el de mediocentro defensivo, en el que esta temporada no se podía fallar.
- El Valencia CF - Real Betis de Mestalla... ¡en riesgo de aplazamiento!
- Hifi y Hayes-Davis reaccionan al fichaje de TJ Shorts por Valencia Basket
- Gazzetta': Avances para la salida de Santamaria del Valencia CF
- El ex del Valencia CF Francis Coquelin vuelve a casa
- La IA actualiza la tabla de favoritos para ganar el Mundial 2026
- ¡Bombazo! Así de sorprendente es la nueva camiseta del Valencia CF 26/27
- Dieng se presenta a Mestalla: '¿En qué puesto jugaré? Trataré de adaptarme a lo que me pida Corberán
- El secreto del espectacular físico de Dieng