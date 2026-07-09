Luz verde al PAI de Mestalla: El Ayuntamiento admite la petición del Valencia CF para desarrollar un proyecto de 500 viviendas

El Ayuntamiento de València ha dado el primer paso administrativo para que el Valencia CF asuma la gestión urbanística del PAI previsto sobre los terrenos del actual Mestalla, que contempla hasta 580 viviendas. Una resolución municipal admite a trámite la iniciativa presentada por la propia sociedad blanquinegra para desarrollar la fase 2 de la zona A “Antiguo Mestalla”, incluida en el Plan de Actuación Territorial Estratégica “Valencia CF”.

La admisión en consideración de la administración, cabe matizar, no supone la adjudicación definitiva de la condición de urbanizador al Valencia, trámite que deberá aprobar el pleno, pero sí abre formalmente la tramitación del programa urbanístico. El documento municipal señala que el club cumple los requisitos legales para optar a esta modalidad, al acreditar que posee más del 98,79% del suelo privado del ámbito.

La resolución municipal a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se puntualiza que la legislación sobre el suelo establece que "la condición de urbanizador debe ser asumida prioritariamente, en ejercicio directo de sus competencias, por la propia Administración o sus organismos", aunque resalta que "por circunstancias justificadas en el propio expediente", la propia administración "puede no hacerse cargo de la gestión directa de la función urbanizadora y atribuirla a las personas propietarias de suelo". En todo caso, matiza que la corporación local "no adoptará una decisión definitiva hasta que por el Pleno se apruebe el régimen de gestión y se adjudique la condición de urbanizador.

Vista panorámica del estadio de Mestalla con la Avenida de Aragón, que se plantea convertir en un bulevar. | EFE/K. FÖRSTERLING / j.m.vigara. valència

El consistorio, por el momento, simplemente ha admitido a trámite la petición realizada por el Valencia CF, con el que se da comienza a un procedimiento largo y del que se requerirá de distintos pasos y así como de la presentación de documentación. De hecho, la propia legislación sostiene que se solicitará a la sociedad deportiva que en el plazo de tres meses presente la Alternativa Técnica, la Proposición Jurídico-Económica de conformidad con lo establecido en la Guía de Procedimiento para la aprobación de los PAIs en el Ayuntamiento de València. El objetivo del club es la venta del suelo, por el que espera obtener unos 160 millones de euros.

En este sentido, uno de los últimos pasos, presumiblemente con el Valencia ya no siendo propietario del suelo, debería ser la reparcelación del terreno para la construcción de viviendas, un trámite para el que se deberían haber cumplido antes una serie de hitos: que las obras de construcción del Nou Mestalla hayan finalizado, que se encuentre en condiciones de ser puesto en funcionamiento, así como estén concluidos los trabajos de urbanización de su entorno en Cortes Valencianas.

El mayor solar junto al centro de València

Tal como avanzó este diario el pasado abril, el proyecto del solar de Mestalla que la consultora inmobiliaria CBRE está presentando a los inversores permite construir hasta 580 pisos. En la citada parcela hay reservados 12.816 metros cuadrados para viviendas y 23.345 para terciario, según recoge el plano del proyecto, que se ha mejorado respecto a la primera versión y las galerías comerciales ya no serán subterráneas, sino que estarán a ras de calle. Se trata, según los expertos, del mayor solar disponible junto al centro de València.

La promoción que estuvo a punto de sacar adelante en 2019 la empresa ADU Mediterráneo preveía 440 viviendas. Sin embargo, José Luis Santa Isabel (socio gerente de ADU Mediterráneo) explicaba hace unos meses que el proyecto permite más de quinientas viviendas. El número final dependerá del tamaño de los pisos. Hay inversores que apuestan por promover viviendas de 80 metros cuadrados con un precio de más de 600.000 euros y otros que prefieren hacer pisos grandes con un coste para el comprador de más de un millón.

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El solar de Mestalla tendrá una torre de 29 alturas donde está situado el Gol Norte y otras dos de 22 plantas en la avenida de Aragón. El proyecto incluye siete edificios de entre 16 y 29 plantas, y el suelo de dos de ellos será de propiedad municipal. Pese a todo, no habrá vivienda protegida y accesible para la clase media. La nueva normativa obliga a reservar entre un 10 y un 30 % del suelo urbanizable a la construcción de vivienda protegida (que tiene un precio tasado que ahora mismo es de 2.400 euros). Sin embargo, fuentes del sector inmobiliario explicaron que Mestalla es suelo urbano y, por tanto, no existe la obligación de hacer vivienda protegida.

Fuente: Levante - EMV