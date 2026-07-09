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El mensaje del Piojo López a Guido en su presentación oficial como jugador del Valencia CF

El Piojo le desea a su compatriota "todo lo mejor" y "que vayas a por todas como este club y esta afición de lo merece"

"Vas a retribuir el cariño de la afición seguramente con tu calidad, con tu fútbol y tu profesionalismo incorporado", afirmó

El mensaje del Piojo a Guido en su presentación como jugador del Valencia CF

El mensaje del Piojo a Guido en su presentación como jugador del Valencia CF

Carlos Subiela

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Andrés García

Carlos Subiela

València

Guido Rodríguez ha sido presentado este jueves en Mestalla como juevo jugador del Valencia CF. El argentino, que firmó por dos temporadas hasta junio de 2028 con opción a otra, ha sido el gran protagonista en un acto que ha contado con la presencia de un invitado inesperado. Su compatriota y leyenda de la entidad de Mestalla Claudio López le ha dedicado unas palabras a través de un vídeo.

"Hola Guido, soy Claudio López y quiero felicitarte por esta renovación con el Valencia CF, club al que quiero muchísimo y al que ya conocías de la temporada pasada. Seguramente también has conocido a su afición y sabes del grandísimo cariño que puede demostrar, cariño que vas a retribuir seguramente con tu calidad, con tu fútbol y profesionalismo que tienes incorporado. Así que te mando un abrazo grande, desearte todo lo mejor y que vayas a por todas como este club y esta afición de lo merece. Y siempre, amunt Valencia!".

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Un "honor" para Guido

"Es algo muy lindo, ver el mensaje del Piojo, Aimar o Ayala, es importante estar en el Valencia, cuando acabe mi carrera decir que he jugado en el Valencia será todo un honor", decía agradecido el argentino.

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