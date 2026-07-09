Primeras palabras de Víctor Jr tras su cesión del Valencia CF al Valladolid

Víctor Jr. regresa a su casa para jugar esta temporada en el Valladolid cedido por el Valencia CF. El canterano vuelve para cumplir el sueño de todos los niños de Valladolid y para defender al equipo de su ciudad natal. "Vengo con muchas ganas de estar aquí, en casa, a darlo todo e intentar demostrar de lo que soy capaz", saegura el jugador cedido por el conjunto valencianista en sus primeras declaraciones tras oficializarse su cesión.

Víctor Jr se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid y se convirtió en el canterano más joven en debutar con el Promesas -con 16 años y 23 días-. En la temporada 2024/25 firmó por el Levante UD, con quien se estrenó en Copa del Rey, y el pasado curso salió cedido al Valencia Mestalla, consiguiendo 11 goles y 3 asistencias en Segunda Federación que le valieron para fichar por el club che. El atacante afronta una nueva etapa con la oportunidad de seguir agrandando una trayectoria sobresaliente como blanquivioleta. Acumula 263 goles y 169 asistencias en 258 partidos defendiendo la camiseta del Pucela en categorías inferiores.

"Para mí es un orgullo estar en el equipo de mi ciudad y poder jugar en el campo al que iba de pequeño a ver los partidos. Vengo con la ilusión máxima pero con humildad y pensando siempre en el equipo para intentar cumplir los objetivos del club y ponerlo lo más arriba posible", comentó en el jugador en un vídeo del club.

Siguiente paso hacia el primer equipo

El futbolista, que viene de ser el mejor del Mestalla la pasada campaña en Segunda RFEF con números de escándalo y un rendimiento sobresaliente, fue adquirido en propiedad por los blanquinegros por 100.000 euros procedente del Levante UD y en la hoja de ruta estaba que este año lo pasara cedido en un club profesional.

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La Voz del Puchades

El siguiente paso en su camino al primer equipo valencianista lo dará en el estadio José Zorrilla y en su ciudad natal, ya que el Valladolid es el club en el que se formó hasta salir hacia el combinado levantinista a los 16 años. Víctor buscará aprovechar un entorno que conoce a la perfección para confirmar su gran nivel y que le sirva de catapulta hacia el equipo de Carlos Corberán.