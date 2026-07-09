Recta final en el 'caso Santamaria' en el Valencia CF

Baptiste Santamaria vive sus últimas horas como jugador del Valencia CF. El centrocampista francés tiene las negociaciones muy avanzadas con el PAOK para marcharse a Grecia como agente libre en las próximas horas e incorporarse a la pretemporada de su nuevo equipo.

El jugador, que ha demostrado siempre una gran profesionalidad, ha entrenado esta mañana con el resto de sus compañeros en el Valencia CF en la Ciudad Deportiva de Paterna a la espera de que se cierren todos los detalles de su incorporación al PAOK.

Santamaría se incorpora a la pretemporada del Valencia CF / SD

Se marchará libre tras rescindir

La operación se hará en calidad de agente libre una vez se selle su rescisión de contrato con el Valencia CF, con quien tiene un acuerdo para cobrar una parte del salario que le quedaba por percibir de su segundo año de vinculación.

Solo un año en Mestalla

Santamaria pondrá fin a una estancia en el Valencia CF que ha sido breve, ya que solamente ha durado una temporada, y en la que aunque empezó jugando su protagonismo se empezó a diluir hasta ser prácticamente un descarte toda la segunda vuelta.