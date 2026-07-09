La última espera del Valencia CF por Thomas Meunier

El Valencia CF confía en que Thomas Meunier se convierta más pronto que tarde en el quinto fichaje de la temporada 26/27 después de las contrataciones de Guido Rodríguez, Aliou Dieng, Justin de Haas y Ryunosuke Sato, así como la renovación de Stole Dimitrievski. El club estará muy pendiente de lo que suceda en el España-Bélgica de este viernes para acelerar la firma de una operación que está acordada, pero no cerrada.

La entidad de Mestalla ha convencido al lateral derecho a nivel económico y deportivo y ha hecho todo lo que estaba en sus manos para ficharlo, pero ahora queda lo más dificíl: cerrarlo. Y lo que pase en el Mundial entre las dos selecciones es importante. El escenario ideal para el Valencia es que el internacional belga caiga eliminado para de esta forma activar la revisión médica y reducir el riesgo de que aparezcan más equipos interesados con propuestas mayores. El club es optimista. Meunier es cuestión de tiempo.

Meunier es más que nunca la primera opción para reforzar el lateral derecho del Valencia ante las bajas de Thierry Rendall y Renzo Saravia, así como la lesión de larga duración de Dimitri Foulquier. Su fichaje ha entrado en la recta final después de semanas de negociaciones en pleno Mundial. El club confía en cerrar su incorporación si no hay ningún contratiempo de última hora, aunque la cautela es máxima con el mercado abierto. Hay que esperar un poco más. Si no se tuerce nada, Meunier llegará libre a la entidad de Mestalla después de que expirara su contrato con el Lille el pasado 30 de junio.

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Meunier en la victoria de Bélgica / LOSC Lille

Asistencia a Lukaku

El internacional belga pretendido por el Valencia CF está firmando un Mundial intermitente. El lateral derecho fue titular en los dos primeros encuentros del Mundial frente a Egipto (90') e Irán (58'). Sin embargo, comenzó en el banquillo en el último partido de la fase de grupos ante Nueva Zelanda. Desde entonces es suplente. Su momento estelar en la Copa del Mundo se produjo en la remontada de dieciseisavos de final contra Senegal con la asistencia de gol a Lukaku que abrió la remontada histórica. No tuvo minutos en la goleada de octavos sobre EEUU.