El Valencia CF actualiza sus planes para la portería: Dimitrievski, un fichaje y Raúl Jiménez

En las últimas semanas, el Valencia CF ha virado ligeramente el rumbo para su portería. En lo sustancial, no hay cambios. El plan pasa y pasará porque Stole Dimitrievski inicie la temporada 2026/27 con el rol de titular. Después, la dirección deportiva y el entrenador continúan en la búsqueda de un segundo portero capacitado para competir con el normacedonio. Sin embargo, en el puesto de tercer guardameta sí ha habido cambios. Una vez que se le ha comunicado a Cristian Rivero que se busque un nuevo destino, la opción que más fuerza tiene en estos momentos consiste en que el tercero sea Raúl Jiménez.

Los responsables de la Academia del Valencia CF tienen fe ciega en las posibilidades de los jóvenes internacionales Vicent Abril y Raúl Jiménez. Por ello, lo que se quiere para uno y otro es que esta próxima campaña estén jugando con regularidad para proseguir con su formación hacia la élite. Para el primero se pretende una cesión a un equipo de superior categoría a la Segunda RFEF, categoría en la que ha estado compitiendo con el VCF Mestalla. Y, para el segundo, como se informó el pasado 4 de julio, se dibuja un escenario en el que jugaría habitualmente como titular en el filial de Óscar Sánchez, y en el que también reforzaría la portería del primer equipo en casos de necesidad. Además, podría jugar con el Mestalla y sentarse como tercero en el banquillo siempre que los horarios de los partidos de ambos equipos lo permitiesen.

Según ha podido contrastar este diario, a día de hoy, está es la vía para la portería con más opciones de consumarse. Con Rivero en la rampa de salida e invitado a irse, pese a que le queda un año de contrato y renovó hace apenas medio año, tanto Ron Gourlay, Lisandro Isei como Carlos Corberán tiene claro que parte de los recursos escasos para reconstruir el once no se invertirá en la contratación de dos porteros. Las urgencias son mucho mayores en otras posiciones: por ejemplo, dos laterales derechos, un nuevo central, un extremo y un delantero de movilidad que aumente la cantidad de goles. Se quiere un solo portero que pueda asumir un rol secundario, pero que esté preparado para dar relevo a Dimitrievski ante una posible lesión o en la Copa del Rey.

Dimitrievski, abrazado por Tárrega en San Mamés. El portero fue el verdadero héroe del equipo / LaLiga

Raúl Jiménez, internacional sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20 con España, es un portero del que se espera mucho, y lo primero es que esta campaña dé un paso adelante en el VCF Mestalla que se pretende que luche por el ascenso a Primera RFEF. Natural de Catral (Alicante), Raúl necesita confianza después de una última campaña en la que estuvo a la sombra de Vicent Abril, otro claro diamante de la cantera. El alicantino solo pudo participar en diez partidos del grupo III de la Segunda Federación y en tres de la Premier League International Cup.

Recuperándose de una leve rotura muscular

A estas alturas de verano, Raúl se está recuperando de una pequeña rotura muscular, un percance que noes grave y no le va a impedir trabajar proximamente con la ambición de crecer en la portería y en un futuro cercano poder estar a disposición de Carlos Corberán en los entrenamientos o ante cualquier urgencia el primer equipo. Renovado a inicios de año, el de Catral tiene contrato en vigor con los blanquinegros hasta junio de 2028.

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A punto de comenzar los amistosos de pretemporada y, sobre todo, a cinco semanas del comienzo de LaLiga, este es el plan del Valencia CF para su portería.