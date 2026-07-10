Cuartos de final del Mundial | España - Bélgica: el regalo perfecto para el ex del Valencia CF Eloy Olaya

Este viernes no juega solo la Selección española, también lo hace Eloy Olaya. El ex del Valencia CF tiene clavado en el corazón el España - Bélgica de hace 40 años en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). La selección española prometía más que nunca, se encaminaba a firmar el mejor Mundial de su historia hasta ese momento, México 1986. Sin embargo, el sueño se hizo trizas en la tanda de penaltis, en la que el pequeño extremo gijonés falló su lanzamiento, atajado por el belga Jean-Marie Pfaff.

La revancha que espera desde hace cuatro décadas

El destino ha querido ofrecerle la oportunidad de una 'vendetta'. Retirado, el 10 de julio, el día que nació... y el día en que cumple 62 años. Eloy verá por las pantallas de la televisión un nuevo capítulo de los cuartos de final del Mundial entre España —la selección con la que disputó 15 partidos internacionales— y Bélgica, la versión actualizada de aquellos 'Diablos Rojos' que tan amargo recuerdo evocan en su cabeza.

Por mucho que hayan pasado 40 años, Eloy reconoce a La Nueva España que aquella noche nunca desaparece del todo. "Nunca se olvidará ese recuerdo. La historia se vuelve a repetir: cuarenta años después, otra vez unos cuartos de final".

Una noche del 22 de junio de 1986 en Puebla

Aquel 22 de junio de 1986, España empató 1-1 con Bélgica en Puebla y la clasificación para las semifinales debió decidirse desde los once metros. Juan Señor marcó el primero, Eloy Olaya erró en el segundo. Quería lanzar alto, y no salió bien. Centrado en exceso, lo repelió Jean-Marie Pfaff. Chendo, Butragueño y Víctor Muñoz volvieron a acertar, pero Bélgica no falló ninguno y se clasificó para la semifinal contra Francia, mientras Eloy sufría por dentro y por fuera.

Instantes antes del lanzamiento del segundo penalti de España. Eloy tenía 21 años / FIFA

Otro paralelismo con la actualidad. Entonces, como hoy, Les Bleus esperaban rival y preferían quitarse del medio a los españoles, que venían de firmar un Mundial sobresaliente: goleada en octavos a la Dinamarca de Lerby y Laudrup (1-5), victorias ante Argelia e Irlanda del Norte y derrota por la mínima en un gran partido frente a la Brasil de Sócrates y Careca.

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En aquel verano de 1986, Eloy Olaya era futbolista del Sporting de Gijón, donde se había formado en la cantera de Mareo. Dos años después fichó por el Valencia CF y se convertiría en un delantero clave del resurgir competitivo del conjunto de Mestalla. Tras siete temporadas (240 partidos oficiales, 42 goles), regresó a Gijón en 1994. Hoy solo desea una cosa: "revancha". "Mi mayor alegría sería que España pasase en los penaltis, sería perfecto", dice.