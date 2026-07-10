Desbloqueada la operación salida del Valencia CF: Santamaría al PAOK, caso cerrado

Primer paso adelante en la operación salida del Valencia CF. El club ha alcanzado un acuerdo con Baptiste Santamaría para su desvinculación de la entidad de Mestalla. El jugador, que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027, tiene previsto aterrizar en Salónica este domingo por la tarde para convertirse en nuevo jugador del PAOK, como ha podido confirmar SUPER.

Su salida es buena noticia para el club (libera una ficha), para Carlos Corberán (no contaba en sus planes desde enero) y para el propio jugador, que encuentra destino a un mes y medio del cierre del mercado con tiempo suficiente para estabilizar su nueva vida y empezar de cero su nuevo proyecto deportivo. Su salida amistosa del Valencia es positiva para todas las partes y enseña el camino a otros dos futbolistas llamados a salir del club este verano: Cenk Özkacar y Dani Raba.

Se espera que Santamaria, que entrenó este viernes a las órdenes de Corberán en Paterna, aterrice a Salónica el domingo a las 18:15 procedente de Múnich para firmar como nuevo jugador del PAOK, tal y como informaba SDNA y ha podido confirmar este periódico. "Santamaria llega a Salónica como agente libre y se espera que esté en Grecia el domingo a las 18:15 para ultimar su fichaje. El francés viajará en avión desde Múnich y será, salvo un suceso inesperado, el segundo fichaje del conjunto blanquinegro. Tras la finalización del acuerdo, el espigado centrocampista se incorporará de inmediato a los entrenamientos del equipo y estará a disposición del técnico, Alessio Lisci", informaba SDNA.

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FOTODELDÍA - BARCELONA, 23/09/2025.- El defensa del Espanyol Carlos Romero (d) controla el balón ante Baptiste Santamaría, del Valencia, durante el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado entre el RCD Espanyol y el Valencia CF en el RCDE Stadium en Barcelona, este martes. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

No contaba para Girona

Santamaría ya es pasado para el Valencia. Su salida era inminente hasta el punto que el club y el jugador tenían claro que no iba a desplazarse a Girona para realizar el stage de pretemporada con sus compañeros. Lo mismo pasa con Cenk. El central, que tampoco entra en los planes del club, también está descartado para la concentración del equipo. Este viernes se ha incorporado a la pretemporada con las pertinentes pruebas médicas. El turco ha arrancado en el Hospital IMED sin hacer declaraciones.