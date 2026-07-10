Javi Guerra arranca los entrenamientos del Valencia CF con un deseo

Javi Guerra se ha incorporado a los entrenamientos del Valencia CF después de someterse el jueves a las habituales pruebas médicas y test de fuerza de pretemporada. El de Gilet ha trabajado con el grupo con el objetivo de llegar al cien por cien al debut oficial en LaLiga contra el Real Betis. El de Gilet acabó la temporada como jugador de apoyo de la selección española y tenía permiso especial para regresar más tarde de vacaciones. Desde ahora, ya es uno más.

El centrocampista del Valencia está muy ilusionado con la temporada 26/27 porque será la última en Mestalla y su deseo es acabarla "bien" como se merece el templo valencianista. A su llegada al Hospital IMED, Guerra aseguró que tenía “ganas de empezar ya” y afirmó que uno de los objetivos del equipo debe ser “acabar bien en la última temporada de Mestalla”.

El excelente final de temporada de Javi Guerra (23 años), que le llevó a debutar con la selección española el pasado 4 de junio frente a Irak, ha vuelto a dirigir los focos del mercado sobre el jugador con mayor valor de la plantilla del Valencia CF: Javi Guerra. Muchos son los clubes europeos que le siguen la pista desde hace años. Entre ellos, el Atlético de Madrid y conjuntos de la Premier League como el Aston Villa y el Newcastle. Uno de los equipos que se ha reunido recientemente con el futbolista para conocer su situación ha sido el Barcelona.

El mercado siempre tiene la última palabra, pero la idea del Valencia CF en su planificación deportiva 26/27 pasa por retener al futbolista esta temporada. El mensaje que traslada el club es que no está en venta. En el mercado y con Lim todo es posible, pero de momento la entidad de Mestalla no contempla su salida. En este sentido, no es casualidad que el futbolista fuera una de las imágenes de la presentación de la nueva camiseta de Puma. Es importante recordar que la claúsula de rescisión del futbolista ahora mismo es de 40 millones y que a partir de agosto ascenderá a 60, tal y como publicó Cope Valencia.

La postura del jugador también es firme: quiere quedarse en el Valencia, crecer como futbolista, asentarse como titularísimo, dar el salto definitivo a la selección post-Mundial y, por supuesto, despedirse "bien" del viejo Mestalla.

Ganas de cambios

Javi Guerra acabó la temporada 25/26 en un gran estado de forma, el centrocampista de Gilet anotó 3 goles y dio 3 asistencias en las últimas 4 jornadas, actuaciones que sirvieron para alejar al club blanquinegro del descenso e intentar llegar a los ansiados puestos europeos. Finalmente, el club no alcanzó Europa y siguió un año más instaurado en la zona Meriton. El deseo de Javi es dar un salto competitivo. "Han sido años complicados en los que hemos peleado más por el descenso que por Europa. Por historia del club, creo que se tiene que mejorar en eso, hay que empezar a cambiar cosas que nos lleven a ello", djo Javi Guerra enTrending Mundial de DAZN.

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Javi Guerra jugó 33 minutos con el dorsal 19 en el España - Irak del pasado 4 de junio / Angel Martinez

Pendiente de 'su' Roja

Javi estará muy pendiente de lo que pase esta noche en el España-Bélgica de cuartos de final del Mundia. Le toca de cerca porque fue uno de los jugadores de apoyo para la selección mundialista. Al haber sido convocado por la selección para formar parte del grupo de entrenamiento de Luis de la Fuente antes de partir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el futbolista tuvo un permiso extra para unirse unos días más tarde al trabajo.