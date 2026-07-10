Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram

En Directo

Ryunosuke Sato explica la elección de su dorsal y el jugador que más le ha impresionado

El atacante japonés llega con la idea de hacerse un hueco en los planes de Carlos Corberán tras abonar el club de Mestalla una cantidad cercana a los 4 kilos por su fichaje

Sato, nuevo futbolista del Valencia CF

Sato, nuevo futbolista del Valencia CF

Juanma Romero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Bengoa

Carlos Subiela

Valencia

Ryunosuke Sato llega al Valencia CF con la idea de hacerse un hueco en los planes de Carlos Corberán tras abonar el club de Mestalla una cantidad cercana a los 4 kilos por su fichaje. El jugador portará inicialmente el dorsal '39'. El jugador nipón quiso dejar claro de que no se trata de una casualidad o lotería: "El número era mi favorito cuando jugué en Okayama y por eso lo he elegido".

Por otro lado, Sato destacó lo técnicos y rápidos que le resultan los entrenamientos, asegurando que lo está disfrutando mucho. A su vez, fue cuestionado por el jugador que más le está impresionando en estas primeras tomas de contacto, destacando al argentino Guido: "Hay muchos jugadores muy buenos y si tengo que citar uno digo Guido, que es muy bueno y casi una leyenda".

Sato, durante un entrenamiento con el Valencia en Paterna

Sato, durante un entrenamiento con el Valencia en Paterna / VCF

Así fue la presentación oficial de Ryunosuke Sato con el Valencia CF

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents