Ryunosuke Sato explica la elección de su dorsal y el jugador que más le ha impresionado

Ryunosuke Sato llega al Valencia CF con la idea de hacerse un hueco en los planes de Carlos Corberán tras abonar el club de Mestalla una cantidad cercana a los 4 kilos por su fichaje. El jugador portará inicialmente el dorsal '39'. El jugador nipón quiso dejar claro de que no se trata de una casualidad o lotería: "El número era mi favorito cuando jugué en Okayama y por eso lo he elegido".

Por otro lado, Sato destacó lo técnicos y rápidos que le resultan los entrenamientos, asegurando que lo está disfrutando mucho. A su vez, fue cuestionado por el jugador que más le está impresionando en estas primeras tomas de contacto, destacando al argentino Guido: "Hay muchos jugadores muy buenos y si tengo que citar uno digo Guido, que es muy bueno y casi una leyenda".

Sato, durante un entrenamiento con el Valencia en Paterna / VCF

Así fue la presentación oficial de Ryunosuke Sato con el Valencia CF

Y con esto termina la rueda de prensa y se pasa a las clásicas fotos, ya con Ron Gourlay y la camiseta. Podéis seguir toda la información en la web actualizada al minuto.

16 japoneses han pasado por LaLiga. Kubo el mejor, pero siempre les ha costado mucho. ¿Mejorará a Takefusa? Dicen que LaLiga para los japoneses es un poco difícil, pero qué más da que sea japonés o de donde sea. Lo importante es trabajar mucho, adaptarme y dar lo máximo, también con idiomas. Kubo está dando buenos resultados y es mi objetivo a seguir. Me gustaría hacerlo como él.

¿Presiona ser el primera japonés del Valencia CF? Contrato largo y objetivos. Para mí es un orgullo ser el primer japonés del primer equipo. Para eso deberé esforzarme mucho para merecérmelo. Quiero jugar bien, ser parte del equipo y ser reconocido como un miembro del mismo.

¿Conoce leyendas del club? Kagawa es un buen jugador y lo aprecio, pero yo no he tenido realmente un jugador ídolo para mí.

¿Lo que quiere Corberán de él? Lo que espera es poder crear jugadas que conecten con le gol. Mi versatilidad para ello. Son los puntos que me valoran y lo que esperan de mí.

¿Juega de lateral como ha dicho o quería decir extremo? Lo que quería decir es '8', '10' y extremo, que es lo que se me da bien.

La importancia de LaLiga española, cultura y distancia. Todos los países fuera de Japón son iguales porque tardo un día en ir. Disfrutaré mucho de la vida aquí en España.

La importancia de Corberán. Antes de venir a España ya tuve contacto con él. Ya sé lo que espera de mí y estos días he tenido más contacto con él. Siendo la confianza por su parte y queremos avanzar juntos. Tengo confianza con él.

Hasta dónde puedes llegar en el Valencia CF. Hay que superar el resultado del año pasado. Debemos ir partido a partido con el apoyo de los aficionados. Personalmente haré todo lo que pued apara contribuir al triunfo del equipo.