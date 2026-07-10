¡Nuevo fichaje! Polivalencia francesa para el Valencia

Nuevo fichaje para el Valencia CF Femenino. El club de Mestalla ha llegado a un acuerdo con Salomé Prat para que se una al equipo blanquinegro durante las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Salomé, nacida en Francia el 17 de enero del 2002, es una futbolista de corte ofensivo que llega al equipo dirigido por Mikel Crespo procedente del DUX Logroño (2025-26), club en el que estaba cedida por el Benfica.

Se formó como futbolista en el Toulouse antes de embarcarse en la aventura americana. En EEUU jugó para dos universidades, High Point Panthers y, después, Iowa State Cyclones. En 2024 fichó por el Torrense, conjunto portugués con el que debutó en el fútbol profesional. Posteriormente, pasó a formar parte de las filas del Benfica antes de dar el salto a la Liga F.

Pauleta y Mikel Crespo visitan la redacción de Superdeporte para repasar el ascenso del Valencia CF a Liga F / SD

Salomé es una futbolista muy vertical y con gran destreza sobre el césped. Destaca por su técnica y polivalencia, es una jugadora rápida y ganadora de duelos ofensivo. Tiene una gran habilidad para atacar los espacios y para finalizar jugada.

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“Es un honor para mí fichar por el Valencia CF Femenino y poder competir en la Liga F. Llego con mucha ambición y con el objetivo de rendir al máximo sobre el césped. Estoy segura de que, juntos, vamos a hacer grandes cosas. Amunt Valencia!”, dijo Salomé Prat tras ser anunciada como nueva fichaje.